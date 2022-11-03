شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: متى سيعود دونالد ترامب إلى منصة ‏Twitter؟ إيلون ماسك يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أُعلن مؤخراً إتمام صفقة استحواذ الملياردير الأميركي إيلون ماسك على موقع ‏التواصل الاجتماعي ‏Twitter‏ بعد أشهر من الجدل بشأن الصفقة وتعليقها لفترة، حسبما نقلت CNBC.

وكان أحد الأسئلة الأولى التي طرحها الناس هو ما إذا كان ذلك يعني السماح ‏لشخصيات مثل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الذي تم تعليق حسابه ‏بشكل دائم من المنصة، بإمكانية العودة مجدداً.‏

وتم تعليق حساب ترامب من منصة ‏Twitter‏ بعد أعمال الشغب في الكابيتول في 6 ‏يناير كانون الثاني 2021 حيث قررت المنصة حينها أن تغريداته تنتهك سياسة ‏الترويج لأعمال العنف وتعرض حياة الآلاف للخطر.‏

ولاحقاً، قرر الرئيس الأميركي السابق ترامب تدشين منصته الاجتماعية الخاصة ‏Truth Social، بينما في وقت سابق هذا العام، وصف ماسك حظر ترامب الدائم ‏بأنه "خطأ".‏

وتابع ماسك بأن تعليق حساب ترامب سيء من الناحية الأخلاقية وحماقة، وأكد ‏الملياردير الأميركي وقتها بأن فكرة الحظر الدائم من المنصة لن تكون مطروحة ‏بعد استحواذه على ‏Twitter‏.‏

ومع هيمنة ماسك رسمياً على موقع التواصل الاجتماعي، تساءل المستخدمون عن ‏موعد عودة الرئيس السابق التي تبدو حتمية.‏

وجاء الرد من ماسك في شكل تغريدة بأنه لو تلقى دولاراً واحداً عن كل مرة يُسأل ‏فيها عن عودة ترامب إلى المنصة، لجمع الكثير من الأموال.‏

وأضاف: "لن يسمح ‏Twitter‏ لأي شخص تم حظره لانتهاكه القواعد بالعودة إلى ‏المنصة حتى تكون لدينا رؤية واضحة تفسر ذلك، الأمر الذي سيستغرق بضعة ‏أسابيع على الأقل."‏

أما ترامب، فقد صرح بأنه حتى إذا سُمح له بالعودة إلى ‏Twitter، فلن يغلق موقع ‏Truth Social، الذي تم إنشاؤه ردًا على حظره، وعلق: "لا أعتقد أن ‏Twitter‏ ‏سيكون ناجحاً بدوني".‏