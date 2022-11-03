تكنولوجيا: بكوب قهوة.. إيلون ماسك يدافع عن قرارا فرض رسوم على العلامة الزرقاء

القاهرة - سامية سيد - شارك إيلون ماسك المالك الجديد لمنصة التواصل الاجتماعى "تويتر" صورة يدافع فيها عن القرار الذى أصدره سابقًا عن فرض رسوم على العلامة الزرقاء، مشيراً الى ان سعر الرسوم يساوي سعر كوب قهوة.



تغريدة ايلون ماسك على تويتر

وفى سياق آخر، يخطط رجل الأعمال الشهير إيلون ماسك، رئيس مجلس إدارة شركة تسلا وتويتر، لخفض القوى العاملة فى شركة تويتر، لما يقارب لـ3700 موظف، وهو ما يقارب نصف القوى العاملة فى المنصة الأشهر.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة فاريتى، فإن ماسك يخطط لخفض عدد عاملى المنصة الذين يبلغ عددهم 7500 موظف، وتأتى تلك الأنباء بعد أسبوع واحد من استحواذ رجل الاعمال الشهير على المنصة بقيمة 44 مليار دولار.

ورفض ممثلو منصة تويتر التعليق على تلك الأخبار، بالإضافة إلى ذلك، سيعلن عن إنهاء سياسة العمل من المنزل الدائمة للشركة، والتى تم وضعها قبل عامين فى بداية جائحة كورونا.

وسبق وقال المالك الجديد لمنصة "تويتر"، أن الحسابات المحظورة على موقع التدوين القصير، بما فى ذلك حسابات الرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترامب، لن يتم تشغيلها، حتى انتهاء انتخابات التجديد النصفى الأمريكية على الأقل.

وجاء بيان الرئيس التنفيذى لشركة تسلا فى الوقت الذى كشفت فيه دراسة أن "تويتر"، قد أزال ست شبكات معلومات مضللة على المنصة مرتبطة بدولتين، والتى كانت تغرد عن انتخابات التجديد النصفى فى 8 نوفمبر.

وقال ماسك، إن أى شخص يُمنع من استخدام منصة التواصل الاجتماعى لانتهاكه قواعد المحتوى، لن يُسمح له بالعودة، إلى أن يتم وضع عملية للقيام بذلك، الأمر الذى "سيستغرق بضعة أسابيع أخرى على الأقل".