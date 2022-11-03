شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: منصة واتساب تطرح "ميزة المجتمعات" على مستوى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت منصة "واتساب" اليوم الخميس طرح ميزة المجتمعات عبر واتساب على مستوى العالم.

وأوضحت المنصة أن المجتمعات تمثل تحديثا جوهريا يركز على منح الأشخاص القدرة على الاتصال على واتساب داخل المجموعات التي تهمهم.

وتابعت المنصة "واليوم، يسرنا أن نعلن أننا بدأنا في طرح المجتمعات عبر واتساب على مستوى العالم، وسيكون هذا متاحاً للجميع خلال الأشهر القليلة المقبلة، ويمكن الآن لمجتمعات مثل سكان الأحياء السكنية، وأولياء الأمور في المدرسة، وزملاء العمل، ضم مجموعات متعددة معاً تحت مظلة واحدة لتنظيم المحادثات الجماعية على واتساب".

وحول آلية استخدام الميزة، ذكرت المنصة: للبدء، انقر على علامة تبويب "المجتمعات" الجديدة أعلى دردشاتك على أندرويد وفي الجزء السفلي على iOS. من هناك يمكنك إنشاء مجتمع جديد أو إضافة مجموعات موجودة بالفعل.

بمجرد أن تدخل إلى أحد المجتمعات، يمكنك التبديل بسهولة بين المجموعات الموجودة للحصول على المعلومات التي تحتاجها عندما تحتاج إليها، ويمكن للمسؤولين إرسال تحديثات مهمة إلى جميع أعضاء المجتمع".

وقالت منصة واتساب إن ميزة المجتمعات تهدف إلى رفع مستوى تواصل المؤسسات عبر درجة عالية من الخصوصية والأمان لا تتوفر في أي مكان آخر. تتطلب البدائل المتاحة اليوم الوثوق بالتطبيقات أو شركات البرمجيات بنسخة من رسائلهم.

كما أعلنت واتساب ثلاث خصائص أخرى، القدرة على إنشاء استطلاعات رأي داخل الدردشة، ومكالمات فيديو لـ32 شخصاً، ومجموعات تضم ما يصل إلى 1,024 مستخدماً، يمكن استخدام هذه الخصائص داخل أي مجموعة ولكنها ستكون مفيدة بشكل خاص للمجتمعات، تماماً مثل تفاعلات الرموز التعبيرية ومشاركة الملفات الأكبر حجماً، وحذف المسئول.

وقالت المنصة "تعاونّا مع أكثر من 50 منظمة في 15 دولة لبناء مجتمعات تلبي احتياجاتهم، نحن متحمسون لأن التعليقات التي سمعناها حتى الآن هي أن هذه الأدوات الجديدة تساعد مجموعات مثل هذه على تنظيم أهدافها وتحقيقها بشكل أفضل، هناك الكثير مما نخطط لبنائه، وسنواصل إضافة الخصائص والميزات المختلفة خلال الأشهر المقبلة. أما الآن، فنحن متحمسون لإيصال هذه الميزات لأكبر عدد ممكن من المستخدمين وسماع ملاحظاتكم أيضاً".