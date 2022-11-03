شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صاروخ صينى "تائه" آخر ينتظر العالم هبوطه على الأرض فى الأيام المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت وكالة الفضاء الصينية المأهولة (CSMA) الوحدة الثالثة والأخيرة لمحطة تيانجونج الفضائية يوم الاثنين 31 أكتوبر فوق Long March 5B، كما هو الحال مع عمليات إطلاق Long March 5B السابقة، لم تقم الصين بإجراء عملية إزالة مدار محكومة للمرحلة الأساسية للصاروخ بعد نشر حمولته، وهذا يعني أن جسم صاروخ صيني يبلغ وزنه 23 طنًا سوف يهبط على الأرض فوق موقع لم يتم تحديده بعد في الأيام المقبلة، وفقاً لموقع space.

قال تيد مولهاوبت، المستشار في مكتب رئيس المهندسين بشركة The Aerospace Corporation، خلال إحاطة أمس الأربعاء 2 نوفمبر: "أن 88٪ من سكان العالم معرضون للخطر، وبالتالي فإن 7 مليارات شخص معرضون للخطر من حطام الفضاء الصيني من الوقوع عليهم".

وحرصت لجنة خبراء شركة الفضاء الجوي على ملاحظة أنهم لم يحاولوا المبالغة في إثارة الحدث أو خلق حالة من الذعر، حيث أن الخطر على الفرد هو 6 لكل 10 تريليون، وهذا رقم صغير جداً.

تحطمت ما بين 5.5 طن إلى 9.9 طن من Long March 5B آخر في يوليو من العام الماضي بالمحيط الهندي بعد أن نجت من السقوط عبر الغلاف الجوي للأرض، وسقطت أيضاً Long March 5B أخرى في المحيط الهندي في أبريل 2021 بعد أن لم تقم وكالة الفضاء الصينية بإجراء عملية إزالة المدار، وفي عام 2020، بعد إطلاق الصاروخ لأول مرة، ورد أن أجزاء من المرحلة الأساسية للمركبة سقطت على الأرض في ساحل العاج.

وتم تصميم معظم الصواريخ بحيث تغرق مراحلها الأساسية في المحيط أو فوق أرض غير مأهولة بعد وقت قصير من الإقلاع، أو تعود إلى الأرض للهبوط الآمن، مثل مركبات SpaceX.

ومع حدوث المزيد من حالات إعادة الدخول الصينية غير المنضبطة هذه، تدعو المزيد والمزيد من الأصوات إلى وضع قوانين أو معايير دولية لمنع وقوع مثل هذه الحوادث، حيث قال مارلون سورج، المدير التنفيذي لمركز دراسات الحطام المداري CORDS التابع لمؤسسة الفضاء الجوي، خلال إحاطة اليوم "إن القوانين الدولية غير واضحة عندما يتعلق الأمر بهذه الأنواع من إعادة الدخول، وأضاف:" أنه لا توجد أي قوانين حقيقية، أو معاهدات، دوليا تحكم ما يسمح لك بفعله فيما يتعلق بالعودة، لذا لا توجد طريقة قانونية مباشرة للسيطرة على ما يجري على المستوى الدولي".

من جانبها، لم تصدر وكالات الفضاء الوطنية الصينية ولا أي هيئة حكومية رسمية أخرى ردًا على التعقب المنتظم لشركة الفضاء والاتصالات بشأن الأجسام الصاروخية المسقطة من طراز Long March 5B.