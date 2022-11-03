شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انخفاض سعر البيتكوين والقيمة السوقية الإجمالية لسوق العملات الرقمية بنسبة 0.86% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عكست الرسوم البيانية لأسعار العملات المشفرة الخسائر لمعظم العملات الرقمية اليوم الخميس 3 نوفمبر، بعد تسجيل النمو المستمر لمدة خمسة أيام متتالية، حيث افتتحت البيتكوين بانخفاض في الأسعار بنسبة 0.86 %، وفقًا لـ Coinbase و Binance انخفضت قيمة البيتكوين إلي 20338 دولارًا بعد مواجهة خسائر تصل إلى 0.90 %، حيث افتتحت معظم العملات الرقمية مع خسائر اليوم، وفقاً لموقع gadgets360.

واتبعت إيثر، في حركتها التقليدية، عملة البيتكوين في الخسائر، مع انخفاض القيمة بنسبة 2.68 %، ويتم تداول إيثر حاليًا بسعر 1545 دولارًا، حيث أظهرت أسواق العملات المشفرة تقلبًا متزايدًا، وفقاً لفريق البحث من CoinDCX.

وتشمل هذه العملات Binance Coin و Dogecoin و Ripple و Cardano و Solana، كما شهدت أسعار Polkadot و Shiba Inu و Tron و Uniswap انخفاضًا في الأسعار.

انخفضت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة بنسبة 0.86 % خلال الـ 24 ساعة الماضية، وبلغ التقييم 1.01 تريليون دولار.