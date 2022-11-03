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تكنولوجيا: انخفاض سعر البيتكوين والقيمة السوقية الإجمالية لسوق العملات الرقمية بنسبة 0.86%

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القاهرة - سامية سيد - عكست الرسوم البيانية لأسعار العملات المشفرة الخسائر لمعظم العملات الرقمية اليوم الخميس 3 نوفمبر، بعد تسجيل النمو المستمر لمدة خمسة أيام متتالية، حيث افتتحت البيتكوين بانخفاض في الأسعار بنسبة 0.86 %، وفقًا لـ Coinbase و Binance انخفضت قيمة البيتكوين إلي 20338 دولارًا بعد مواجهة خسائر تصل إلى 0.90 %، حيث افتتحت معظم العملات الرقمية مع خسائر اليوم، وفقاً لموقع gadgets360.

واتبعت إيثر، في حركتها التقليدية، عملة البيتكوين في الخسائر، مع انخفاض القيمة بنسبة 2.68 %، ويتم تداول إيثر حاليًا بسعر 1545 دولارًا، حيث أظهرت أسواق العملات المشفرة تقلبًا متزايدًا، وفقاً لفريق البحث من CoinDCX.

وتشمل هذه العملات Binance Coin و Dogecoin و Ripple و Cardano و Solana، كما شهدت أسعار Polkadot و Shiba Inu و Tron و Uniswap انخفاضًا في الأسعار.

انخفضت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة بنسبة 0.86 % خلال الـ 24 ساعة الماضية، وبلغ التقييم 1.01 تريليون دولار.

 

 

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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