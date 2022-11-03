شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يخطط لاستبعاد 3700 من القوى العاملة فى تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخطط المالك الجديد إيلون ماسك لتويتر و"Chief Twit" لاستبعاد 3700 موظف من القوى العاملة في الشركة، مما سيخفض عدد موظفيها إلى النصف، في محاولة لخفض التكاليف، حيث لا يزال ماسك وفريق من المستشارين في وضع اللمسات الأخيرة على شروط تسريح العمال، ولكن أحد الخيارات التي يفكرون فيها هو تقديم مكافأة نهاية الخدمة للأشخاص الذين تركوها لمدة 60 يومًا،وفقًا لـ Bloomberg.

ويعمل ماسك أيضًا علي إنهاء سياسة العمل من أي مكان خارج مقر العمل بتويتر، ويطلب من الموظفين إبلاغ المكاتب، باستثناء بعض الاستثناءات، حيث أفاد منشور سابقًا أن موظفي تويتر كانوا قلقين بشأن التغييرات التي يمكن أن يجلبها ماسك عندما يتعلق الأمر بهذه السياسة بالذات قبل أن يتولى منصبه، حيث أن ماسك ليس من المعجبين بترتيبات العمل من المنزل وقد سبق أن أعطى موظفي Tesla و SpaceX إنذارًا نهائيًا، مطالبينهم بقضاء 40 ساعة في المكتب أو مغادرة الشركة.

قبل أن يبدأ ماسك في السيطرة على الشبكة الاجتماعية، ظهرت تقارير تفيد بأنه سيطرد 75 % من موظفي الشركة، وبحسب ما ورد نفى هذه الأرقام عندما زار المقر الرئيسي لشركة تويتر في سان فرانسيسكو، ولكن كان من الواضح تمامًا أن عمليات التسريح كانت لا تزال في البطاقات، وفقاً لموقع engadget.

بعد إبرام صفقة شراء تويتر، كانت الخطوة الأولى لـ ماسك هي إقالة الرئيس التنفيذي السابق Parag Agrawal والمدير المالي Ned Segal وغيرهم من كبار التنفيذيين.

وتم التخلي عن المزيد من وظائف المديرين ونائب الرئيس خلال عطلة نهاية الأسبوع، بينما طُلب من بعض موظفي تويتر المتبقين في الأدوار القيادية كتابة قوائم للموظفين التي يمكن حذفها، وبحسب ما ورد تم تصنيف قوائم التسريح هذه بناءً على مساهمة كل فرد في كود تويتر، وطلب ماسك المساعدة من مديري ومهندسي Tesla لتقييمها.

ويقوم ماسك أيضًا بتنفيذ تغييرات ضخمة لكسب المال، مثل رفع سعر Twitter Blue إلى 8 دولارات شهريًا من 3 دولارات، وتقول بلومبيرج إن الأسعار الجديدة يمكن أن تدخل حيز التنفيذ في أقرب وقت يوم الاثنين من الأسبوع المقبل، حيث سيكون الاشتراك أيضًا مطلبًا لشارات التحقق الزرقاء من الآن فصاعدًا، على الرغم من أن المستخدمين الذين تم التحقق منهم بالفعل سيُمنحون شهورًا لبدء الدفع قبل أن يفقدوا علامة الاختيار الخاصة بهم.