شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: متجر RuStore الروسي للتطبيقات يحصل على ميزات وتطبيقات جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن القائمون على متجر RuStore للتطبيقات أن المتجر حصل على تطبيقات وميزات إضافية، وأشارت البيانات التي نشرتها شركة "VK" المسؤولة عن المتجر إلى أن " RuStore بات يحتوي حاليا على 2300 تطبيق من أكثر من 1300 شركة ومطوّر، ومنذ إطلاق المتجر في 25 مايو الفائت تم تحميل تطبيق المتجر نفسه نحو 2.7 مليون مرة، وجرى تحميل التطبيقات عبر المتجر أكثر من 6 ملايين مرة من قبل المستخدمين" حسبما نقلت RT.

وأشار البيان إلى "أن عملية البحث عبر RuStore باتت أكثر سلاسة وعملية، وأن برمجيات المتجر التي تعتمد على الذكاء الصناعي باتت تخمن ما يريد المستخدم البحث عنه بغض النظر عن الأخطاء الإملائية أثناء عملية البحث، فضلا عن أن المستخدم بات قادرا على الاطلاع على بيانات آخر 5 عمليات بحث قام بها عبر المتجر".

وبالإضافة للميزات المذكورة تم تحديث قوائم التطبيقات في RuStore، وسهّلت عملية تحميل التطبيقات عبره، إذ بات بإمكان المستخدم النقر فوق زر "تثبيت التطبيق" لتتم عملية التحميل بسهولة.

طوّر متجر RuStore الجديد للتطبيقات من قبل مجموعة من الشركات الروسية بقيادة الشركة المسؤولة عن شبكة "VK" الروسية للتواصل الاجتماعي، وبدعم من وزارة التنمية الرقمية الروسية، ودمجت في هذا المتجر أنظمة أمان من تطوير Kaspersky Lab للإشراف على خلو جميع التطبيقات الموجودة فيه من البرمجيات الخبيثة، وبدأت النسخة الاختبارية من هذا المتجر بالعمل في 25 مايو الفائت، ومن المفترض أن تطلق النسخة الكاملة منه العام الجاري.