شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية إلغاء تنشيط حسابك على تويتر وحماية بياناتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت أخيرًا صفقة استحواذ إيلون ماسك على تويتر لأسبوع الماضي عندما أكمل رجل الأعمال الملياردير صفقة بقيمة 44 مليار دولار لشراء موقع التواصل الاجتماعي، وعندما تولى أغنى شخص في العالم المسئولية، انتشرت الأخبار حول أفكار ماسك الجديدة للمنصة التي ستغير ملامحها، وهو ما جعل البعض يتركون المنصة ويعلنون عن مغادرتهم، لذلك نقدم لك خطوات إلغاء تنشيط الحساب مع طريقة حماية بياناتك إذا كنت تريد أن تتبع خطواتهم، وفقا لما ذكره موقع "business insider".





كيف تتحكم في عملية تبادل بياناتك؟يعد تويتر منصة مجانية في الوقت الحالي على الأقل، لكنه حقق أكثر من 5 مليارات دولار من العائدات العام الماضي، ولعل 89٪ من هذا جاء من الإعلانات والباقي من ترخيص البيانات، ولا يمكنك منع تويتر تمامًا من تتبعك، ولكن يمكنك تقييد المعلومات التي تنظفها المنصة منك.

يمكنك من خلال التوجه إلى علامة التبويب "الإعدادات والخصوصية" ضمن "الإعدادات" على الجانب الأيسر من موجز تويتر، ثم الانتقال إلى "الخصوصية والأمان" والتمرير لأسفل إلى "مشاركة البيانات والتخصيص"، أن تجد بعض الأشياء التي يمكنك الانسحاب منها.

ويمكنك ضمن "تفضيلات الإعلان"، إيقاف تشغيل "الإعلانات المخصصة"، وضمن "الهوية"، يمكنك منع تويتر من استخدام معلوماتك من مواقع الويب والأجهزة الأخرى خارج النظام الأساسي.

كما يؤدي إلغاء تحديد "مشاركة البيانات مع شركاء الأعمال" أيضًا إلى منع التطبيق من إعطاء معلوماتك لشركات أخرى.





تفاصيل قواعد الخصوصيةوصف ماسك نفسه سابقًا بأنه "مطلق لحرية التعبير"، وأعلن عن خطط لمجلس الاعتدال على تويتر مع "وجهات نظر متنوعة على نطاق واسع" لاتخاذ قرارات بشأن ما يمكن قوله على المنصة.

إذا كنت تريد أن تكون أقل ظهورًا على تويتر، فإن إحدى الطرق السهلة هي جعل حسابك خاصًا، فمن "الخصوصية والأمان"، انتقل إلى "الجمهور ووضع العلامات" وحدد "حماية تغريداتك" للقيام بذلك.

تتيح لك علامة التبويب "الخصوصية والأمان" أيضًا كتم كلمات وحسابات معينة لمنعها من الظهور في خلاصتك، ضمن "كتم الصوت والحظر".

قد ترغب أيضًا في التأكد من أنك لم تشارك موقعك أثناء التغريد، وضمن علامة التبويب "تغريداتك"، تحقق من عدم تحديد "إضافة معلومات الموقع إلى تغريداتك"، واضغط على الزر الموجود أسفله لإزالة أي معلومات تمت مشاركتها مسبقًا.





عمليات النسخ الاحتياطيإذا كنت تفكر في ترك تويتر أم لا، فيجب أن تفكر في نسخ تغريداتك والبيانات الأخرى احتياطيًا في حال غيرت رأيك.

انتقل إلى "الإعدادات"، ثم "حسابك"، واضغط على "تنزيل أرشيف لبياناتك" وادخل كلمة المرور لطلب ملف مضغوط لمعلومات حسابك. ستتلقى إشعارًا عندما يكون جاهزًا للتنزيل.





حذف التغريداتيتيح لك تويتر حذف تغريدة واحدة فقط في كل مرة، الأمر الذي قد يستغرق بعض الوقت إذا كنت على الموقع لفترة من الوقت، وبدلاً من ذلك، تسمح لك مواقع الويب مثل Tweetdelete.net بالبدء من جديد وحذف جميع تغريداتك، أو تلك التي مضى عليها أكثر من أسبوع.

ويمكن أيضًا حذف جميع إبداءات الإعجاب الخاصة بك، والتي تكون مرئية للعامة.





التعطيللعل حان الوقت لتقول وداعا مرة واحدة وإلى الأبد، انتقل إلى علامة التبويب "إلغاء تنشيط حسابك" في الإعدادات.

ضع في اعتبارك أن تويتر سيحتفظ ببياناتك لمدة 30 يومًا بعد الضغط فوق الزر "إلغاء التنشيط"، مما يسمح لك باستعادة حسابك إذا غيرت رأيك خلال هذا الإطار الزمني.