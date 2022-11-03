شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمريكا تصد هجمات إلكترونية شنتها مجموعة قراصنة مؤيدة لروسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مسئول بوزارة الخزانة الأمريكية يوم الثلاثاء الماضي، إن وزارة الخزانة الأمريكية صدت الأيام الماضية هجمات إلكترونية شنتها مجموعة قراصنة مؤيدة لروسيا، مما منع التعطيل وأكد فعالية نهج الوزارة الأقوى تجاه الأمن السيبرانى للنظام المالي.

وقال تود كونكلين، مستشار الأمن السيبرانى لنائب وزير الخزانة وإلى أدييمو، إن وزارة الخزانة عزت هجمات الحرمان الموزعة للخدمة (DDoS) إلى Killnet، وهى مجموعة قراصنة روسية أعلنت مسئوليتها عن تعطيل مواقع الويب الخاصة بالعديد من الولايات والمطارات الأمريكية فى أكتوبر، وفقاً لموقع gadgets360.

وقال كونكلين فى مؤتمر لقطاع الخدمات المالية والمنظم حول الأمن السيبراني، إن الحادث، الذى لم يتم الإبلاغ عنه مسبقًا، وقع قبل يومين من هجمات مماثلة من Killnet على شركات الخدمات المالية الأمريكية.

وزعمت شركة Killnet فى 11 أكتوبر الماضى أنها هاجمت البنية التحتية لشبكة JPMorgan Chase، لكن البنك لم يبلغ عن أى تأثير على عملياته.

وصف كونكلين الهجوم على وزارة الخزانة بأنه "نشاط DDoS منخفض المستوى للغاية يستهدف نقاط البنية التحتية الحيوية فى وزارة الخزانة".

وتماشيا مع الإجراءات الجديدة المعتمدة فى ظل إدارة بايدن، قال إن وزارة الخزانة سرعان ما شاركت عنأوين بروتوكول الإنترنت (IP) المستخدمة فى الهجوم مع شركات الخدمات المالية.

وقال كونكلين "لقد أكد أننا نسير على الطريق الصحيح مع الطريقة التى نحأول بها مشاركة المعلومات التكتيكية مع القطاع فى الوقت ألفعلى مع مراعاة أننا مترابطون ونواجه نفس الجهات ألفاعلة فى التهديد"، مضيفًا أن هذه المعلومات يتضمن معلومات استخبارية منخفضة وتفاصيل عن الخصوم.