آثار إعادة التأهيل العصبي على تحسين جودة الحياة بمساعدة موقع للبحث عن انسب مركز طبي

يمكن أن تكون جراحة الدماغ والحبل الشوكي صادمة وقد تكون مصحوبة بتلف في مناطق مهمة وظيفياً في الجهاز العصبي المركزي. يحتاج ما يصل إلى 75٪ من المرضى إلى إجراءات إعادة تأهيل للتعافي بعد العلاج الجراحي. في البلدان المتقدمة، تبدأ إعادة تأهيل مرضى جراحة الأعصاب في نفس المستشفى الذي خضع فيه الشخص للجراحة، وإذا لزم الأمر، تستمر في مركز إعادة التأهيل.

مبادئ إعادة التأهيل

تبدأ إعادة التأهيل بعد التدخل الجراحي العصبي في أقرب وقت ممكن. غالباً ما يبدأ هذا قبل أن يتمكن الشخص من النهوض من السرير بمفرده.

يشارك فريق متعدد التخصصات في عملية إعادة التأهيل. ويتكون من جراح أعصاب، وأخصائي علاج طبيعي، ومتخصص في التمارين العلاجية. يمكن أيضاً إشراك أخصائيو علم النفس العصبي، ومعالجي النطق، وأخصائيي علم المنعكسات، وأخصائي المعالجة اليدوية وتقويم العمود الفقري كلما لزم الأمر.

تبدأ إعادة التأهيل في قسم جراحة الأعصاب أثناء التواجد في السرير أو بالقرب من السرير. لهذا الغرض، يستخدم الأطباء معدات خاصة تسمح بالعلاج الطبيعي، والعلاج الميكانيكي، والتحفيز الكهربائي للعضلات، والمعالجة العمودية. حتى بدون معدات خاصة، يمكن لأي شخص أداء تمارين بسيطة والحصول على التدليك. بمجرد أن يستعيد الشخص قدرته على الحركة، يبدأ في زيارة غرف أو أقسام إعادة التأهيل.

تهدف إعادة التأهيل بعد التدخل الجراحي العصبي إلى استعادة الحد الأقصى من الوظائف المفقودة للدماغ أو الحبل الشوكي. مهمة الأطباء هي التأكد من عودة الشخص إلى العمل أو على الأقل استعادة قدرته على الرعاية الذاتية. يتم تقييم إمكانية إعادة التأهيل لكل مريض على حدة. وبناءً على ذلك، يتم التخطيط لأهداف إعادة التأهيل.

طرق إعادة التأهيل

طرق إعادة التأهيل التي سيتم استخدامها تعتمد على حالة المريض بعد الانتهاء من دورة العلاج الأساسية وحالته العصبية.

يحتاج العديد من المرضى إلى إعادة تأهيل حركي. تصبح التدريبات العلاجية هي الوسيلة الرئيسية لإعادة التأهيل بالنسبة لهم. يمارس الشخص التمارين في صالة الالعاب الرياضية، وفي المسبح، وعلى معدات اللياقة البدنية الخاصة، وأنظمة التعليق.

غالباً ما تستخدم مراكز إعادة التأهيل في البلدان المتقدمة أنظمة روبوتية، مثل أجهزة المناورة والهياكل الخارجية. إنها تسمح للمرضى باستعادة مهارات المشي والمهارات الحركية لليدين، وتساعد على استعادة المهارات اليومية وفي نهاية المطاف المهارات المهنية. تستخدم الأنظمة الحديثة تقنيات الارتجاع البيولوجي والواقع الافتراضي.

بالإضافة إلى ذلك يستخدم الأطباء أيضاً:

خيارات العلاج الطبيعي المختلفة.

التدريب على استعادة الكلام، والكتابة، والبلع، والوظائف المعرفية للدماغ، إلخ.

الأنشطة التعليمية.

التدريب على منصة ثابتة.

التحفيز الكهربائي.

التحفيز المغناطيسي عبر الجمجمة.

لماذا يستحق الخضوع لإعادة التأهيل العصبي في الخارج؟

يولي المتخصصون في الدول المتقدمة اهتماماً كبيراً لإعادة التأهيل. تقدم هذه الدول خدمات المئات بل الآلاف من مراكز إعادة التأهيل. لا تقتصر مهمة الأطباء على زيادة متوسط العمر المتوقع للشخص فحسب، بل أيضاً ضمان جودته العالية.

هناك عدة أسباب تدفعك للخضوع لإعادة التأهيل في الخارج:

تشخيصات عالية الدقة وتقييم دقيق لتوقعات إعادة التأهيل.

التخطيط الفردي لبرنامج إعادة التأهيل.

التقييم المنتظم للنتائج وتصحيح البرنامج.

نهج متعدد التخصصات.

مراكز إعادة التأهيل حديثة ومجهزة جيداً.

التكنولوجيا المبتكرة: الأنظمة الروبوتية، والارتجاع البيولوجي، والواقع الافتراضي.

مع بدء إعادة التأهيل في الوقت المناسب، يمكن لـ 70٪ من المرضى تجنب الحاجة إلى رعاية طويلة الأمد. بالنسبة للباقي، يتم تقليل الحاجة بشكل كبير.

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