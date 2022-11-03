شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يعمل على ميزة قد تسمح للمستخدمين بفرض رسوم على محتوى الفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت صحيفة واشنطن بوست أن تويتر يعمل على ميزة من شأنها أن تفرض رسومًا على المستخدمين مقابل بعض محتوى الفيديو، فستسمح الميزة الجديدة التي يُشار إليها باسم "Paywalled Video" لمنشئي المحتوى بفرض رسوم على المستخدمين مقابل مشاهدة مقاطع الفيديو على المنصة، وفقًا لرسالة بريد إلكتروني داخلية حصل عليها المنشور.

ووفقا لما ذكره موقع "business insider"، ذكرت صحيفة The Post أن موظفًا في تويتر، تحدث ـ شرط عدم الكشف عن هويته ـ وقال إنه يبدو وكأنها ميزة من المحتمل أن تُستخدم جزئيًا على الأقل لمحتوى للبالغين، وأضاف التقرير أن هذه الخطوة قد تضع تويتر في منافسة مع المواقع التي تركز على محتوى البالغين.

وفقًا للنشر، جاء في البريد الإلكتروني الداخلي: "عندما يكتب المنشئ تغريدة بمقطع فيديو، يمكن لمنشئى المحتوى تفعيل نظام حظر الاشتراك غير المدفوع بمجرد إضافة مقطع فيديو إلى التغريدة."

ويمكن لمنشئي المحتوى اختيار المبلغ المطلوب تحصيله لكل عرض من قائمة الأسعار المحددة مسبقًا، بينما يأخذ تويتر جزءًا من الأرباح.

تحتوي الميزة على جدول زمني من أسبوع إلى أسبوعين قبل الإطلاق، ومع ذلك، فقد حدد فريق "Product Trust" في تويتر الميزة على أنها عالية الخطورة، وفقًا للصحيفة.

وأشار الفريق إلى "المخاطر المتعلقة بالمحتوى المحمي بحقوق الطبع والنشر، وقضايا ثقة المنشئ / المستخدم، والامتثال القانوني".

يتم التخطيط لمراجعة موجزة للميزة قبل المضي قدمًا في المنشور، ووفقًا للمنفذ الإخباري، يمنح الجدول الزمني السريع فرق المراجعة الداخلية للشركة ثلاثة أيام فقط لتقديم الملاحظات.

ليس من الواضح ما إذا كانت الميزة قيد التطوير قبل استحواذ ماسك على الشركة بمبلغ 44 مليار دولار، لكن الجدول الزمني المتسارع قد يكون جزءًا من خطة الملياردير لإنشاء المزيد من المحتوى المدفوع على تويتر، حيث قال ماسك بالفعل إنه يعتزم فرض رسوم على المستخدمين مقابل العلامة الزرقاء.