شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تفرض غرامة على ويكيبيديا بسبب مقالات تتعلق بالحرب فى أوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فرضت محكمة روسية يوم الثلاثاء الماضي غرامة على مالك ويكيبيديا ويكيميديا ​​بمبلغ 2 مليون روبل (28167 جنيه إسترليني) بسبب مقالات تتعلق بحرب أوكرانيا، وفُرضت العقوبة لعدم حذف المدخلات التي طالبت روسيا بإزالتها، وفقاً لصحيفة "مترو".

وقال ستانيسلاف كوزلوفسكي رئيس فرع روسيا في المؤسسة لرويترز "لا يزال لدينا موقف إجرائي قانوني قوي إلى حد ما، لذلك لدينا سبب للاعتقاد بأننا سننجح في إلغاء هذه الغرامة وتلك التي صدرت في أبريل الماضي".

كان عنوان المقالتين باللغة الروسية "المقاومة اللاعنفية للسكان المدنيين الأوكرانيين أثناء الغزو الروسي، وتقييمات الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022".

قال كوزلوفسكي إن المؤسسة ستستأنف الغرامة، وأضاف أن هناك خطرًا من زيادة عدد القضايا المرفوعة ضد مؤسسة ويكيميديا، وأضاف أن هناك العديد من المقالات على ويكيبيديا حول الغزو الروسي لأوكرانيا وثلاث قضايا فقط أمام المحاكم حتى الآن.

وقالت منظمة الاتصالات الروسية Roskomnadzor في أبريل، إنها تريد من ويكيبيديا إزالة "المواد التي تحتوي على معلومات غير دقيقة للمصلحة العامة" حول الوضع في أوكرانيا.

واتهم المنظم ويكيبيديا باستضافة معلومات كاذبة حول ما تسميه روسيا "عمليتها الخاصة" في أوكرانيا وحول تصرفات الجيش الروسي.

وفقًا للقانون الروسي، يمكن تغريم مالك مورد الإنترنت الذي لا يحذف معلومات غير قانونية عندما يطلبه Roskomnadzor بما يصل إلى 4 ملايين روبل (56322 جنيهًا إسترلينيًا).