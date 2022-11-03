تطبيق التليجرام 12 حل لجميع المشاكل المتعلقة بالتطبيق  

تطبيق التليجرام..سواء كان التطبيق من ضمن تطبيقات النظام، أو من التطبيقات التي تقوم بتنزيلها بشكلٍ خارجي؛ سواء من جوجل بلاي أو من مصادر أخرى، فجميعها من المحتمل أن تتعرض لمشاكل أثناء استخدامها، وقد تحدثنا سابقًا عن حل مشاكل تطبيق الماسنجر ومن إحدى تلك التطبيقات هو تطبيق التليجرام؛ والذي تنقسم المشاكل التي تتعرض لها أثناء فترة استخدامه إلى شقّين؛ شق يتعلق بمشاكل التطبيق نفسه، وشق يتعلق بمشاكل مساحة التخزين واستهلاك الإنترنت، وسنتحدث في هذا المقال عن كلا الجانبين بتفاصيلهما، لنرى الحلول الممكنة لمشاكل تطبيق التليجرام!

الجدير بالذكر، أن التليجرام هو أحد أفضل تطبيقات التواصل الاجتماعي؛ وهذا إن لم يعتبره البعض أفضلها! فيتمتع التليجرام بميزات هامة وقوية وتساعد في تسهيل تجربة المستخدم وذلك فضلًا عن واجهته وطريقة عرض المحتويات والأدوات في واجهته، وبالإضافة إلى ذلك فإنه ذو درجة أمان عالية للغاية، ولكن كل تلك المميزات بطبيعة الحال تتبعها مشاكل أو عيوب، وذلك لا يقتصر على التليجرام وحسب، فقد تحدثنا سابقًا عن جميع الحلول الممكنة لمشاكل تطبيق الماسنجر، والآن نتحدث عن تطبيق التيليجرام، فماذا عنه؟

كما ذكرت أعلاه؛ فمشاكل التيليجرام تنقسم إلى شقّين:

مشاكل تتعلق بالتيليجرام بذاته

مشاكل تتعلق بمساحة التخزين

الحلول الممكنة لمشاكل تطبيق التيليجرام

لا توجد مشكلة محددة لنتحدث عنها، فيمكن أن تتعرض لأكثر من مشكلة، كالتوقف المفاجئ للتطبيق، أو وجود عطل معين في تقديم خدماته، وسنتحدث عن الحلول الممكنة لتلك المشاكل؛ وكي أكون صريحًا فأي حلٍ ممكن أن يكون هو المطلوب، ما عليك فقط هو تجربتهم واحد تلو الأخر حتى تتوصل إلى النتيجة المطلوبة؛ ألا وهي حل المشكلة التي تواجهها مع تطبيق التيليجرام

غلق التطبيق بالكامل وإزالته من الخلفية

فعندما تشعر أن هناك خطأ ما قد حدث أثناء استخدامك للتطبيق، قم بغلقه، وإزالته من التطبيقات المفتوحة في الخلفية، فيسهى البعض عن تلك الخطوة حيث يكتفي فقط بغلق التطبيق من خلال الخروج منه والدخول مرة أخرى، والحال أنك عندما تقوم بالدخول مرة أخرى ستجد كل شيء كما هو لأنه بالفعل قد تم تخزينه مؤقتًا على ذاكرة الهاتف المؤقتة، ليكون موجودًا في الخلفية؛ فما عليك هو إزالته من الخلفية لكي تتم عملية إعادة تشغيله بشكلٍ صحيح.

مسح بيانات التطبيق

وذلك حلًا فعّال لأغلب المشاكل التي قد تتعرض إليها مع تطبيق التيليجرام، فإن كان غلق الهاتف وإزالته من الخلفية يعد إعادة تشغيل للهاتف، فمسح البيانات يعد إعادة تشغيل من الدرجة الرابعة، ولكن أحذر! فبالنسبة للتيليجرام فمسح البيانات يعني مسح الوسائط التي تم تحميلها، بعد أن تقوم بمسح البيانات، قم بفتح التطبيق من جديد لترى ما إذا تم حل المشكلة التي تواجهها أم لا!

مسح البيانات لخدمات جوجل لإعادة تعيينها

فماذا ظننت عن هيئة خدمات جوجل؟ أهي شيء داخليّ في نظام الهاتف؟ بل هي تطبيق على هاتفك يقوم بربط جميع التطبيقات التي على هاتفك بخدمات جوجل المقدمة في نظام الأندرويد الخاص بك – وطبعًا هذا باستثناء كونك مستخدم Huwaui – فهو تطبيق يمكن فرض إيقافه ويمكن مسح بياناته المؤقته وبياناته الكاملة لتتم إعادة تشغيله من جديد، فقد يكون العطل من الأساس في خدمات جوجل لديك، وهذا بطبيعة الحال يؤثر على التطبيقات لديك مثل تطبيق تليجرام، لذا قم بمسح البيانات الخاصة بخدمات جوجل وذلك سيقوم بإعادة تعيينها من جديد على هاتفك، فتكون النتيجة مماثلة للتي تحصل عليها عند حذفك لبيانات أي تطبيق أخر تمامًا كما وضحت لك.

التأكد من التحديثات

لما لا تكون تلك المشكلة عامة لكل المستخدمين أو أغلبهم؟ ففي ذلك الوقت تلجأ الشركة المطورة للتطبيق إلى إرسال تحديث لإصلاح تلك المشكلة، وقد يحتوي حينئذٍ على ميزات جديدة، والجدير بالذكر أنه عندما يتعلق الأمر بالميزات الجديدة في تليجرام؛ فإنها تكون ذات فائدة حقيقية وذات حاجة قوية لدى المستخدمين، فبرأيي الشخصي هو أكثر التطبيقات التي تهتم بتقديم أفضل تجربة للمستخدم، وبالتأكيد سيشمل ذلك حل المشاكل من خلال إرسال التحديثات..لذا تأكد دائمًا أنك على أخر إصدار.

فرض الإيقاف

وتلك من الطرق الفعالة لحل المشاكل لتطبيق التيليجرام، ولا يكون حلًا أولًا قبل مسح التخزين، ولكن إن لم يفلح..فعليك بتجربة فرض الإيقاف للتطبيق، وفرض الإيقاف أشبه بإلغاء وجود التطبيق على هاتفك، ولكنه في الأساس يظلّ موجودًا، ويظل فرض الإيقاف مستمرًا حتى تقوم فقط بالضغط على أيقونة التطبيق لاستخدامه ليفتح لك من جديد، لتنظر.. هل تم حل مشكلتك أم لا؟ وإن لم تفلح، انتقل للحل التالي.

وضع الطيران

قد لا يكون ذلك حلًا قد خطر على بالك يومًا إلا أنه حلًا فعّال في بعض الحالات، وقد يكون فعّالًا أكثر عندما تقوم باللجوء إليه كحل إضافي ومقوّي للحل الأول الذي قمت باختياره مما سبق أو مما يلي، فكل ما على وضع الطيران فعله هو أن يقوم بإقصاء هاتفك خارج الخدمة، فيتم إغلاق كافة وسائل الإتصال خاصتك، الوايف اي والبيانات الخلوية والموقع والبلوتوث، وبعد ذلك قم بتفعيله مجددًا لترى ما إذا أجدى نفعًا أم لا..لم يجدي نفعًا ؟ انتقل لما يلي.

إعادة تشغيل الهاتف

من المعروف عن إعادة تشغيل الهاتف – restart – أنها خطوة يمكن القيام بها على وجه العموم، فناهيك عن حل مشكلة التليجرام، قد يؤدي إعادة تشغيلك لهاتفك لحل مشكلة ما لم تكن تدري بوجودها على هاتفك من قبل، وقد تكون هي سبب المشكلة التي حدثت لك أثناء استخدام التليجرام، وبهذ تكون حللت المشكلة التي عرفتها، والتي لم تعرفها، في أغلب الأحوال تفلح هذه الخطوة، ولكن ماذا إذا لم يحدث؟

إعادة تثبيت التطبيق

لا شيء لفعله بعد تجربة مسح البيانات وفرض الإيقاف وإعادة تشغيل الهاتف، إلا أن تقوم فقط بحذف التطبيق تمامًا..فتضمن إزالته بالكامل من هاتفك، لتقوم بتنزيله مجددًا وتثبيته من المتجر الخاص بك، ما إذا كان play store أو app store، وبعد أن يتم تثبيته تمامًا قم بفتحه والتسجيل مجددًا – وتلك الخطوات التقليدية – لتقوم بتجربته مجددًا ولترى..هل تم حل مشكلتك أم لا، وإن لم يتم حلها! انتقل للحل التالي.

التحقق من اتصالك بالإنترنت

فما لا؟ فقد تكون المشكلة في اتصالك بالإنترنت من الأساس! وذلك ما يسبب مشكلة مثل عدم إرسال الرسائل أو عدم استقبالها، والمؤشر على ذلك في التليجرام أنه ستجد أعلى المحادثة أنه يخبرك بقيامه بمحاولة إعادة الإتصال أو ما شابه ذلك، وهذا ما يدل على أنه هناك مشكلة ما بالإتصال بالإنترنت الخاص بك، قم بتجربة البيانات الخلوية..قم بتجربة شبكة أخرى للواي فاي، قم بإعادة الإتصال على شبكة الإتصال نفسها! أو قم بإعادة تشغيل الراوتر الخاص بك – 30 ثانية بين فصله وتشغيله مرة أخرى – وعند أي خطوة من السابق ذكرهم ستجد أنه تم حل مشكلتك!

فمساحة التخزين الممتلئة تؤثر على هاتفك بشكلٍ سلبيّ بالتأكيد، ولا يستثني ذلك التأثير أي تطبيق على هاتفك وبما فيهم تيليجرام، فقد تواجه مشكلة في بطء آداء التطبيق، أو في عدم تحميل الملفات والوسائط، أو في عدم تحميل التسجيلات الصوتية المرسلة إليك، وكل تلك مشاكل تؤثر على التطبيق، ويتسبب بها أيضًا! كيف؟

تخزين كل ما يتم تحميله ومشاهدته على على هاتفك

بالنسبة للكثير منا فالتليجرام تطبيقًا أساسيّ لتلقي الصور والفيديوهات والملفات الصوتية والمستندات، بالإضافة إلى أنه هناك الكثير ممن يشاهد مقاطع عليه – بغض النظر عن محتوى تلك المقاطع – مما يؤدي إلى تحميل كل ذلك تلقائيًا على هاتفك في مساحة التخزين الداخلية؛ وذلك مما يؤثر على مساحة التخزين على هاتفك، وبالتالي يؤثر على آداء التليجرام على هاتفك ! فكيف يمكن حل تلك المعضلة؟

قم بفحص مجلد التليجرام الذي على هاتفك

بعد فتح مدير الملفات/ قم بالبحث عن Telegram في مربع البحث الخاص بمدير الملفات خاصتك، لتتوصل إلى النتيجة الواضحة أعلاه؛ وذلك البحث ستجد به جميع الملفات التي ستحتوي على كل ما قمت بتحميله من وسائط ومستندات وما إلى ذلك، والتي تختزن على مدار الوقت دون أن تشعر، فأحيانًا ينسى المرء أن كل ما يقوم بمشاهدته يتم تنزيله على الهاتف، لذا أولًا عليك حذف كل ما لا يهمك – أود إخبارك أن تقوم بحذف كل شيء ولكن ذلك يرجع لرغبتك – من صور وفيديوهات وصوتيات وملفات، وثم انتقل إلى تطبيق التليجرام نفسه لتطبيق الخطوات التالية.

ضبط البيانات والتخزين

بعد التوجه إلى تطبيق التليجرام، قم بفتح الإعدادات الخاصة به لتنتقل إلى إعدادات البيانات والتخزين، وذلك ما سيُمكنك من ضبط تخزين البيانات على هاتفك من خلال الخطوات التالية، على النحو التالي:

ما عليك هو أن تقوم بضبط تلك الإعدادات كما هو واضح أمامك.

ضبط مدة الإحتفاظ بالبيانات المُحَمّلة على هاتفك

بالإضافة إلى ضبط ما سبق، فيمكنك ضبط وقت احتفاظ هاتفك بالبيانات التي تقوم بتحميلها من التليجرام، فكما بإمكانها أن تدوم “للأبد” كما هو موضع بالخيار الأخير أعلاه، وذلك هو الوضع الطبيعي لحفظ البيانات على هاتفك، ولكن ليس بالنسبة للتليجرام! فيمكن ضبط مدة احتفاظ الهاتف بالبانات إلى 3 أيام/ أو أسبوع/ أو شهر، وذلك ما سيضمن عدم تخزين البيانات بشكلٍ متراكم؛ فلا تتعرض لمشكلة ملء المساحة إثر التليجرام.