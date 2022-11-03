جوجل بلاي 11 حل لجميع مشاكل تطبيق Google Play

Google Play..من المعروف أن متجر بلاي الخاص بنظام الأندرويد هو المصدر الأساسي لتنزيل وتثبيت التطبيقات على هاتفك، وبدونه لا يمكنك فعل الكثير من الأمور؛ فناهيك عن تثبيت التطبيقات، لن تستطيع الوصول إلى إمكانية تحديثها، ولن يعمل هاتفك بشكلٍ جيد غالبًا بسبب انزعاجك من رسالة توقف Google play التي ستظهر لك، وذلك يمكن أن تعتبره نداء استغاثة متكرر من هاتفك حينئذٍ؛ إذ أنه غير مقبول أن تستخدم هاتفًا لا يعمل عليه تطبيق Google play، والذي يعد ركيزة من الركائز الأساسية في هاتفك، ومثلما تحدثان سابقًا عن التليجرام وعن الماسنجر، ففي هذا المقال أتحدث عن كافة الحلول الممكنة للمشاكل التي تتعرض إليها مع التطبيق، راجيًا أن تصيب أحدها معك!..تابع لتتعرف على المزيد.

مجموعة من كافة الحلول الممكنة لحل مشكلة توقف Google play

وتاليًا سنتناول تلك الحلول التي نتحدث عنها، وجديرًا بالذكر أن تلك هي كافة الحلول المتوفرة حتى وقتنا هذا، والتي نتمني أن يقوم أحدها بحل المشكلة التي تواجهها.

فرض إيقاف التطبيق

بالنسبة لـ Google play، فذلك أول الحلول التي نلجأ إليها في حال حدوث مشكلة كتوقف التطبيق أو عدم استجابته، وقد تحدثنا عن فرض الإيقاف كحلٍ أيضًا لحل مشاكل كلًا من الماسنجر والتليجرام، والآن نعتبره حلًا في مشكلة توقف Google Play، لذا ما عليك هو الذهاب لقائمة التطبيقات؛ سواء من خلال الإنتقال السريع لإعدادات التطبيق، أو من خلال الدخول بشكلٍ روتينيّ من خلال الإعدادات/ التطبيقات/ تطبيق Google play، لتقوم بتفعيل فرض الإيقاف، ومن ثم تقوم بمحاولة فتح التطبيق مرة أخرى..لم تفلح؟ انتقل للحل التالي.

مسح (حذف) البيانات والبيانات المؤقتة

فإن لم تفلح معك حيلة فرض الإيقاف، فيمكن الإستعانة بمسح بيانات التطبيق بالكامل، وذلك بمثابة إعادة تعيين لكل التطبيقات التي نجري لها تلك العملية كإجراء ضروري لحل مشكلة ما، وهنا نستخدمه علّه يكون حلًّا في مشكلة توقف Google Play المفاجيء، لذلك كل ما عليك هو الإنتقال إلى التطبيق كما أخبرتك في الفقرة السابقة، وستجد خيار مسح البيانات إما بشكلٍ مباشر أو بداخل خيار يحمل ذلك المعنى أو ذلك المسمى، وماذا إن لم يفلح معك؟ فلتنتقل للحل التالي.

إعادة تشغيل هاتفك

وتحدثنا مِرارًا عن فائدة إعادة تشغيل الهاتف، من إصلاح للمشاكل الداخلية في هاتفك، ومن إعادة تنشيط حقيقية حرفية لهاتفك، وذلك مما يوصلنا إلى أن تلك عملية قوية حينما يتعلق الأمر بحل مشكلة التوقف المفاجيء لتطبيق Google Play

الإنترنت، ويمكن أن تستخدمه كحلٍ أوليّ، ومن ثم تقوم بعمل فرض الإيقاف أو مسح البيانات، وبما أن ذلك ليس مرفوضًا فلم لا؟ إنها تكون عملية مدمجة لحل المشكلة حينئذٍ مما يقويّ فرصة نجاح حلها!..وإن لم تفلح؟ انتقل للحل التالي.

إعادة تعيين خدمات جوجل

وإن اختلط عليك الأمر؛ فهناك فرق بين خدمات جوجل، وبين تطبيق متجر بلاي الخاص بجوجل أيضًا، خدمات جوجل على التي تقوم بربط Google Play مع باقي التطبيقات، وذلك كشرحٍ سطحيّ، لذا إن كانت هناك مشكلة في خدمات جوجل؛ فبالتأكيد سيتأثر بذلك متجر بلاي خاصتك مما يؤدي إلى توقفه المفاجيء، وإعادة التعيين تكون مثلما تحدثنا في مقالنا السابق، من خلال مسح البيانات والبيانات المؤقتة الخاص بتطبيق خدمات جوجل..وإن لم تفلح تلك الحيلة ؟ انتقل لما يلي.

إعادة تسجيل حساب جوجل على هاتفك

كيف يمكن أن يعمل جوجل بلاي من الأساس؟ في البداية يجب أن تقوم بالتسجيل بأحد حسابات جوجل الخاصة بك أو أن تنشيء حسابًا جديد، لذا بطبيعة الحال سنفكر في هذا كحلٍ منطقيّ عندما تحدث مشكلة ما في التطبيق، وعندما تود إعادة التسجيل فما عليك هو: حذف الحساب الذي قمت بالتسجيل به من خلال (الإعدادات/ المستخدمون والحسابات/ اختيار Google/ الضغط على الحساب الذي تريد إزالته/ ثم الضغط على الثلاث نقاط الرأسية أعلى يمين أو يسار الشاشة – حسب لغة هاتفك – واختيار إزالة الحساب).

ولإعادة إضافة الحساب: نفس الخطوات السابقة ولكن مع عدم الدخول على أيقونة Google فقط مرر حتى تجد زر “إضافة حساب” ليقوم بفتح قائمة المنصات التي يمكن أن تضيف حسابًا خاصًا بها على هاتفك/ لتختر منها Google.

التأكد من أخر التطبيقات المثبتة من مصدر خارجي

تنزيلك للتطبيقات الخارجية عادة يكون سببًا لإصابة هاتفك بأضرار الفيروسات إذا كانت من مصادر غير موثوقة، والتي تحدثنا عنها في مقالٍ سابق وقمنا بتوضيح أمرها بالتفصيل، ومن إحدى الأضرار التي تسببها هي أنها تعبث بهاتفك حتى تقوم بالتسبب في توقف التطبيقات، وتطبيق مثل Google play معرض تمامًا لتلك المشكلة حيث يتوقف بشكلٍ مفاجيء ولا تستطيع فهم السبب، ما عليك هو الدخول على وضع الـ safe mood وتجربة فتح Google Play/ إن كان يعمل بلا مشاكل فحينئذٍ هناك مشكلة بتطبيقٍ خارجيّ قمت بتنزيله مؤخرًا/ وما عليك هو مراجعة التطبيقات الخارجية التي قمت بتنزيلها وحذفها واحدًا تلو الأخر حتى يتم حل المشكلة.

تحديث الهاتف

ببساطة قد يكون نظام هاتفك قد تعرض لخطأ ما عام على كل المستخدمين، ما يؤدي حينئذٍ إلى إرسال الشركة تحديثًا لحل تلك المشكلة أو ذلك الخطأ الذي تسبب في توقف تطبيق جوجل بلاي على هاتفك، فلا تهمل تثبيت التحديثات التي ترسلها الشركة فبجانب كونها أداة لحل المشاكل، فهي أيضًا تحمل جانبًا أمنيّ للثغرات التي تقوم الشركة بكشفها على دوام.

تفريغ الرام

إن كان هاتفك يأتي بـ رام ذات سعة تخزينية بداية من 4 جيجا فما أصغر، فيمكن أن يكون السبب في المشكلة حينئذٍ أن هناك تطبيقات كثيرة تعمل في الخلفية مما يؤثر على آداء Google Play، لا يرتبط الأمر بجوجل بلاي غالبًا وهذا لأكون صريحًا معك؛ ولكن لما لا؟ فهو بالأخير يظلّ تطبيقًا على هاتفك معرضًا لكل المشاكل التي يمكن أن يتعرض إليها أي تطبيقِ آخر، لذا ما عليك هو غلق التطبيقات من مدير العمليات الخاص بهاتفك

ومن خلال الطريقة التقليدية التي تحدثنا عنها سابقًا.

تفقد مساحة التخزين

ملء مساحة التخزين يكون سببًا لعدم تشغيل التطبيقات أو عدم تقبلها لزيادة أخرى في البيانات المؤقتة الخاصة بها، مما يؤدي منطقيًا إلى حدوث مشكلة في أن تعمل بشكلٍ صحيح، لذا عليك بفحص مساحة التخزين الخاصة بهاتفك، قم بمسح ما لا يلزمك؛ من صور ومستندات وصوتيات وفيديوهات، بل ومن مساحات تخزينية مؤقتة للتطبيقات المثبتة على هاتفك، ولترى حينها هل تم حل مشكلتك أم لا.

إعادة تعيين الهاتف

وإن كان هناك حلًا جذريًا أخير..فسيكون إعادة تعيين الهاتف، أو إعادة ضبط المصنع..سمّها ما شئت، فإعادة ضبط المصنع تكون حلّا جذريّ لكافة المشاكل التي قد يكون هاتفك في مواجهة لها، ما إذا كان الأمر متعلقًا بجوجل بلاي، أو بتطبيقٍ غيره.