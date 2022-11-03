شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تأخر إطلاق سبيس إكس لمركبة الهبوط على سطح القمر اليابانية حتى 22 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كان من المقرر إطلاق شركة ispace's Mission 1 التي تتخذ من طوكيو مقراً لها، والتي ستحمل مركبة تجوال صغيرة للإمارات العربية المتحدة، من بين حمولات أخرى، نحو القمر على متن صاروخ SpaceX Falcon 9 من مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في فلوريدا بين 9 نوفمبر، ولكن هذا الجدول الزمني قد تحول الآن إلي 22 نوفمبر.

وكتب ممثلو ispace في تحديث يوم الاثنين 31 أكتوبر: "يسمح تاريخ الإطلاق المستهدف المحدث هذا بأفضل إعداد للمهمة عند النظر في جدول تحميل الوقود لمركبة الهبوط وتوافر تاريخ الإطلاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ إطلاق محدث بمجرد تأكيده ".

سوف تحمل Hakuto-R مجموعة متنوعة من الحمولات التجارية والحكومية إلى سطح القمر، بما في ذلك مركبتان صغيرتان، واحدة من تلك المركبات الجوالة عبارة عن روبوت صغير بعجلتين سيتم تشغيله من قبل وكالة استكشاف الفضاء اليابانية، والآخر هو راشد 1 ، وهو عبارة عن روفر يزن 22 رطلاً (10 كيلوغرامات) طوره مركز محمد بن راشد للفضاء في الإمارات العربية المتحدة .

من المتوقع أن يعمل راشد 1 على القمر ليوم قمري واحد فقط (حوالي 14 يومًا أرضيًا)، لكنه سيجمع الكثير من البيانات في هذا العمر القصير، حيث تحمل المركبة الصغيرة التي تعمل بالطاقة الشمسية مجموعة متنوعة من الكاميرات، بما في ذلك جهاز التصوير المجهري، بالإضافة إلى مسبار لانغموير، الذي يمكن أن يساعد الباحثين على توصيف وفهم بيئة سطح القمر المشحونة كهربائيًا بشكل أفضل، وفقاً لموقع space.

اتخذت المهمة 1 بعض الخطوات الملموسة تجاه انطلاقها القادم مؤخرًا، على سبيل المثال، وصلت مركبة الإنزال القمرية Hakuto-R إلى كيب كانافيرال بولاية فلوريدا أواخر الشهر الماضي، حسبما قال ممثلو ISPace في تحديث يوم الاثنين.

وصلت المسبار إلى الولايات المتحدة عبر طائرة شحن من ألمانيا، حيث تم تجميعها واختبارها في مرافق شركة الطيران ArianeGroup GmbH.