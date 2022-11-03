شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: زي النهارده.. وصول البعثة 1 إلى محطة الفضاء الدولية فى 2 نوفمبر عام 2000 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "زي النهارده" منذ 22 عاما، رحبت محطة الفضاء الدولية بأول سكانها المقيمين لفترة طويلة، في 2 نوفمبر عام 2000.

رحبت محطة الفضاء الدولية بأول مقيميها منذ فترة طويلة: رائد فضاء ناسا بيل شيبرد واثنين من رواد الفضاء الروس، يوري جيدزينكو وسيرجي كريكاليف، حيث كانت تسمى البعثة إكسبيديشن 1.

قبل هذه الرحلة الاستكشافية، أطلقت ناسا خمس بعثات مكوكية فضائية لمدة أسبوع واحد للمساعدة في بناء محطة الفضاء وجلب الإمدادات، لكن هذه المرة، سيبقى الطاقم لمدة أربعة أشهر ونصف، ولم يستقلوا المكوك، بدلاً من ذلك، أخذوا مركبة فضائية روسية من طراز سويوز، وكانت هذه أول مركبة سويوز ترسو في المحطة الفضائية، وفقاً لموقع space.

أثناء إقامتهم في المحطة الفضائية، قاموا بتفريغ الإمدادات وتركيب معدات جديدة، بما في ذلك المصفوفات الشمسية الأولى، وغادروا على متن مكوك الفضاء ديسكفري، الذي أحضر طاقم إكسبيديشن 2 الذي سيحل مكانهم.