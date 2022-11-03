شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "سبيس إكس" تطلق قمرا صناعيا للاتصالات إلى المدار الليلة 2 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستطلق سبيس إكس قمرًا صناعيًا للاتصالات إلى المدار والهبوط بصاروخ في البحر الليلة 2 نوفمبر، حيث من المقرر أن ينطلق صاروخ فالكون 9 الذي يحمل القمر الصناعي Hotbird 13G التابع لشركة Eutelsat من محطة كيب كانافيرال للقوة الفضائية في فلوريدا الليلة خلال نافذة مدتها 116 دقيقة وتفتح في الساعة 11:26 مساءً، بتوقيت شرق الولايات المتحدة، 05:26 صباحاً بتوقيت مصر

وإذا سارت الأمور وفقًا للخطة، فإن المرحلة الأولى من فالكون 9 ستعود إلى الأرض بعد أقل من تسع دقائق بقليل من الإطلاق، لتهبط على طائرة سبيس إكس Just Read the Instructions بدون طيار، والتي ستتمركز في المحيط الأطلسي.

سيكون الإطلاق السادس والهبوط لهذه المرحلة الأولى بالذات.

وستستمر Hotbird 13G في الطيران فوق المرحلة العليا من Falcon 9، والتي ستنشر القمر الصناعي في مدار النقل المتزامن مع الأرض بعد حوالي 36 دقيقة من الإقلاع، وفقاً لموقع space.

وتم بناء Hotbird 13G بواسطة Airbus Defense and Space وستديره شركة الاتصالات الفرنسية Eutelsat، حيث سينشئ القمر الصناعي في النهاية متجرًا في مدار ثابت بالنسبة للأرض، على بعد حوالي 22300 ميل (35900 كيلومتر) فوق كوكبنا.

وستنضم Hotbird 13G إلى توأمها Hotbird 13F، والتي أطلقت على تلك الرقعة من العقارات الكونية على متن Falcon 9 الشهر الماضي، ستحل المركبتان الفضائيتان محل ثلاثة أقمار صناعية موجودة في Hotbird، وستتحملان قدرًا كبيرًا من المسؤولية.

كتب ممثلو Eutelsat أن عائلة Hotbird الفضائية "تشكل أحد أكبر أنظمة البث في أوروبا، حيث تقدم 1000 قناة تلفزيونية إلى أكثر من 160 مليون منزل تلفزيوني في أوروبا وشمال إفريقيا والشرق الأوسط".

سيكون إطلاق Hotbird 13G هو الثاني الذي تقوم به SpaceX من ساحل فلوريدا الفضائي على مدى يومين، حيث أطلقت شركة Elon Musk يوم الثلاثاء (1 نوفمبر) مهمة USSF-44 لقوة الفضاء الأمريكية من مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا.

استخدم USSF-44 صاروخ Falcon Heavy، وهو أقوى قاذفة طيران اليوم، كانت المهمة الرابعة على الإطلاق لشركة Falcon Heavy والأولى منذ يونيو 2019.