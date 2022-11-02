شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فالكون الثقيل يحمل إلى الفضاء قمرا صناعيا أمريكيا سريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة سبيس إكس الأمريكية عن إطلاق صاروخ النقل فالكون الثقيل وعلى متنه قمر صناعي سري لصالح الاستخبارات الأمريكية حسبما نقلت RT.

وتشير الشركة، إلى الصاروخ أطلق من قاعدة بولاية فلوريدا في الساعة 9.41 بتوقيت الساحل الشرقي (16.41 بتوقيت موسكو)، وأطلق على هذه المهمة السرية الرمز USSF-44 لصالح قيادة القوات الجوية الأمريكية.

ووفقا لوسائل الإعلام المتخصصة، يحمل الصاروخ فالكون الثقيل قمرين صناعيين، مهمة أحدهما سرية، والثاني قمر صناعي تجريبي صغير TETRA-1.

وأعلنت شركة سبيس إكس أنه بعد إطلاق الصاروخ، هبطت وحدات التعجيل الجانبية بالقرب من منصة الإطلاق، وهذا هو الهبوط 150 و151 لمراحل الصاروخ.

ويذكر أن هذا الإطلاق هو الثالث لصاروخ فالكون الثقيل، الذي كان أول إطلاق له عام 2018 وعلى متنه سيارة تيسلا الكهربائية، والثاني كان في عام 2019.