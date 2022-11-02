شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل توجه مستخدمى "هانج آوتس" للانتقال لجوجل شات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت جوجل بإلغاء تطبيق "هانج آوتس شات" لنظامي أندرويد و iOS في يوليو الماضى، حيث تم عرض مطالبة للمستخدمين تخبرهم أن "هانج آوتس" تم استبداله بـ جوجل شات" والتبديل إلى تطبيق الدردشة المستقل أو تجربة الدردشة داخل جيميل.

كما تلاحظ TechCrunch فإن الإصدار الأخير من خدمة المراسلة "هانج آوتس" للويب، سيتم أيضًا التخلص منه نهائيًا.

عند وصول المستخدمين إلى موقع "هانج آوتس" على الويب، قد تظهر لهم رسالة مفادها: "اعتبارًا من 1 نوفمبر 2022 ، ستعيد "هانج آوتس" على الويب التوجيه إلى الدردشة على الويب، نوصي بالانتقال إلى الدردشة الآن." لا يزال بإمكاننا الوصول إلى موقع الويب دون إعادة توجيهه تلقائيًا، ولكن هناك رابطًا إلى جوجل شات يمكننا النقر فوقه لتحميل تجربة المراسلة الجديدة، قد يختفي الموقع تمامًا في الأيام القادمة وفقا للتقرير.

اعتادت الدردشة أن تكون أحد عروض الأعمال من جوجل قبل أن تغير الشركة إستراتيجية المراسلة الخاصة بها وجعلها متاحة للجميع.

وتقول الشركة إن الدردشة "تفتح طرقًا جديدة وأفضل" للتعاون مع الميزات التي لم تكن متاحة في Hangouts. يمكن للمستخدمين تعديل المستندات أو العروض التقديمية أو جداول البيانات جنبًا إلى جنب داخل الدردشة.

يمكن للفرق في العمل أو مجموعات الأصدقاء أيضًا العمل على المستندات وإدارة المهام باستخدام Spaces، وهو مكان مخصص يمكنهم استخدامه للتعاون القائم على الموضوع. ونظرًا لأن جيميل يتميز بتكامل الدردشة، يمكن للأشخاص الوصول بسهولة إلى المحادثات دون الحاجة إلى فتح موقع الدردشة على الويب حسبما نقل موقع Engadget.

قالت جوجل سابقًا إن أولئك الذين يرغبون في الاحتفاظ بنسخة من بيانات "هانج آوتس" الخاصة بهم سيتعين عليهم استخدام أداة Takeout قبل أن تختفي الخدمة نهائيًا.