شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سبيس إكس ترسل المركبة الفضائية ستارشيب لرحلة مدارية فى ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن تتم أول رحلة اختبار مدارية لـ "ستارشيب" الشهر المقبل، حيث كشف مارك كيراسيش، مسؤول كبير فى ناسا يشرف على تطوير برنامج أرتميس للقمر، عن المعلومات خلال اجتماع المجلس الاستشارى لوكالة ناسا على الهواء مباشرة.

ووفقًا لرويترز قال كيراسيش إن وكالة ناسا تتعقب أربع رحلات رئيسية في Starship وأن الرحلة الأولى ستنطلق في أوائل ديسمبر.

واستنادًا إلى الخطط التي تم إصدارها سابقًا من SpaceX، سيتم إطلاق المركبة الفضائية Starship مع معززها Super Heavy من منشأة بوكا تشيكا التابعة للشركة في تكساس.

وستنقطع المركبة المعززة بعد ثلاث دقائق من الرحلة وتهبط في خليج المكسيك، بينما ستذهب مركبة ستارشيب نفسها إلى المدار قبل أن تدخل مجددًا وتهبط في المحيط بالقرب من هاواي حسبما نقل موقع Engadget.

وتتوقع الشركة أن تستمر الرحلة التجريبية بأكملها لمدة 90 دقيقة.

وتخطط سبيس إكس لأول رحلة مدارية لـ Starship منذ منتصف عام 2021، لكنها استمرت في التأجيل لأسباب فنية وتنظيمية مختلفة.

فمرفق الإطلاق التابع لشركة الفضاء في بوكا تشيكا، على سبيل المثال، قام مؤخرًا بتصفية التقييم البيئي لإدارة الطيران الفيدرالية (FAA).

وحتى ذلك الحين طلبت إدارة الطيران الفيدرالية من الشركة إجراء أكثر من 75 تغييرًا للتخفيف من الأثر البيئي لرحلاتها الجوية قبل أن تمنح الشركة ترخيصًا لإطلاق الموقع.

وقال متحدث باسم إدارة الطيران الفيدرالية لرويترز إن الوكالة ستمنح الشركة رخصة إطلاق "فقط بعد أن توفر سبيس إكس جميع المعلومات المعلقة ويمكن للوكالة تحليلها بالكامل".

كما تلاحظ SpaceNews ، يجب على سبيس إكس أيضًا إجراء المزيد من الاختبارات وإزالتها قبل الرحلة، بما في ذلك اختبار إطلاق النار الثابت لجميع محركات Raptor 33 على معزز Super Heavy.

وانتهى اختبار إطلاق النار الثابت في المركبة الفضائية في يوليو إلى ألسنة اللهب عندما اشتعلت الوقود الدافع تحت المعزز، سارت محاولة SpaceX التالية في أغسطس بسلاسة، لكن الشركة أطلقت محرك Raptor واحدًا على Super Heavy في ذلك الوقت.

وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن تمر Starship في بروفة كاملة، حيث يمر صاروخ محمل بالوقود خلال العد التنازلي للإطلاق دون الإقلاع فعليًا.