شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انخفاض طفيف فى قيمة البيتكوين لتصل إلى 20،483 دولار فى الـ24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفضت قيمة البيتكوين بنسبة 0.08 % في الـ 24 ساعة الماضية مع سعرها الآن حول 20،500 دولار عبر التبادلات العالمية، في البورصات العالمية مثل CoinMarketCap و Coinbase و Binance .

ويبلغ سعر البيتكوين 20،483 دولارًا بينما تُظهر بيانات CoinGecko أن قيمة البيتكوين الآن أعلى بنسبة 1.9 % مما كانت عليه يوم الأربعاء الماضي.

ويرى إيثر، أكبر رمز مميز للعقود الذكية، نفسه متمسكًا بقوة إلى جانب البيتكوين يوم الثلاثاء بعد ارتفاع صحي خلال الأسبوع الماضي، انخفض إيثر حاليًا بنحو 0.08 % خلال الـ 24 ساعة الماضية عبر التبادلات العالمية.

فقدت العملات المشفرة البديلة الرئيسية قيمتها خلال الـ 24 ساعة الماضية على الرغم من أن البيتكوين والإيثر لم يشهدوا سوى القليل من الحركة، كما شهدت أرقام القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة انخفاضًا بنسبة 0.96 % حتى الثلاثاء وأوائل الأربعاء، وفقاً لموقع gadgets360.