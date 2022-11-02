شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على أبرز التحديثات التى وصلت لمستخدمي الأجهزة الذكية خلال شهر أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كان شهر أكتوبر شهرًا مزدحمًا لعمالقة التكنولوجيا بما في ذلك أبل وجوجل و ميتا و مايكروسوفت، من بين آخرين، وبصرف النظر عن الإعلان عن نتائجها ربع السنوية ، قامت شركات التكنولوجيا الكبرى أيضًا بطرح تحديثات البرامج وإصلاحات الأمان لأجهزتها.

ويتضمن ذلك iOS 16.1 لأجهزة iPhone و iPadOS 16 لأجهزة iPad وإصلاحات أمان أندرويد وتحديثات Microsoft لنظام Windows ، من بين أمور أخرى، فيما يلي ملخص لجميع التحديثات الرئيسية التي تم طرحها للمستخدمين في أكتوبر.

أبل iOS 16.1 لأجهزة iPhone أصدرت أبل iOS 16.1 بميزات متنوعة ، بما في ذلك مكتبة الصور المشتركة على iCloud والأنشطة الحية و Fitness + وشحن الطاقة النظيفة وبعض إصلاحات الأخطاء، وتتضمن إصلاحات الأخطاء هذه أربعة عيوب في WebKit تعمل على تشغيل متصفح Safari، و تضمنت هذه الأخطاء الأربعة أيضًا عيبين كان من الممكن أن يؤديا إلى تنفيذ التعليمات البرمجية إذا تم استغلالها.

تحديث لأجهزة iPad أصدرت شركة آبل iPadOS 16 في أكتوبر بعد تأجيله لمدة شهر تزامنا مع إطلاق أحدث طرازات iPad، ويتضمن التحديث ميزات في تطبيق الرسائل ، وأدوات ذكية في البريد بما في ذلك وظيفة بحث محسّنة في iPad Pro مقاس 12.9 بوصة ، وصور عائلية على iCloud Shared Photo Library في المتغير الأكبر وإصلاحات الأمان ، من بين أمور أخرى.

تحديث أمان Android لشهر أكتوبر أصدرت Google نشرة Android Security Bulletin لشهر أكتوبر، أصلح التحديث 15 عيبًا في إطار العمل والنظام و 33 مشكلة في مكونات النواة والمورد، تم إصدار التحديث للهواتف الذكية Google Pixel كما طرحت Samsung تصحيح الأمان لسلسلة هواتف Samsung Galaxy S21 و S22 الذكية.

جوجل كروم 107 جوجل كروم 107 طرحت Google إصدارًا إضافيًا إلى Chrome 106 في شكل Chrome 107 في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر، أصلح التحديث العديد من الأخطاء ومشكلات الأمان التي تم الإبلاغ عنها في الإصدار السابق. كما أنها جلبت العديد من الميزات بما في ذلك تحسينات لتطبيقات مكالمات الفيديو على سطح المكتب ، وفك تشفير الأجهزة لتنسيق ترميز الفيديو عالي الكفاءة (HEVC) مما أدى إلى أداء أفضل وسير عمل تسجيل دخول أبسط وتمكين استيراد كلمات المرور من مدير كلمات مرور أو متصفح آخر.

تصحيح أمان Microsoft Windows و Edge أسقطت Microsoft إصلاحًا لـ 84 عيبًا يحتوي على 13 مشكلة خطيرة. وفقًا للشركة ، تشمل المشكلات ثغرتين من ثغرات يوم الصفر تم استغلال إحداهما بنشاط في الهجمات وتم الكشف عن واحدة علانية. قامت الشركة أيضًا بإصلاح 12 مشكلة أمنية أخرى في Microsoft Edge في بداية الشهر.