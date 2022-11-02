شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تعمل على تحديث ميزة Moment 2 لنظام التشغيل ويندوز 11 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل مايكروسوفت على العديد من الميزات الجديدة لنظام التشغيل Windows 11 كجزء من تحديثات الميزات المسماة Moments، حيث تلقى نظام التشغيل مؤخرًا أول تحديث لـ Moment والذي جلب ميزات مثل علامات التبويب في File Explorer ، وقوائم متعددة المهام محدثة والمزيد، ويبدو الآن أن الشركة بدأت بالفعل العمل على تحديث Moment 2.

وبحسب التقرير فإن مايكروسوفت تقوم بإعداد تحديث Moment آخر لنظام التشغيل Windows 11 والذي من المتوقع أن يجلب بعض الميزات الجديدة أعلى نظام التشغيل Windows 11 22H2، التحديث ، وفقًا للتقرير ، سيصل مطلع العام المقبل.

وأظهر مقطع فيديو تم نشره على موقع YouTube بواسطة فريق Windows Insider عن طريق الخطأ إصدار معاينة جديد "23003.ni_moment_directdash_dev1.221018-160" ، والذي سيصل وفقًا للتقرير مع تحديث Moment 2 الذي يحمل ميزات وتحسينات أصغر ولكن جديدة، وهذا يعني أيضًا أن Moment 2 لن يكون إصدارًا جديدًا من Windows.

وليس من الواضح في الوقت الحالي الميزات الجديدة التي سيقدمها التحديث القادم، ومع ذلك، كان بعضها قيد الاختبار لبعض الوقت الآن وتشير التقارير إلى أنه من المقرر وصولها مع تحديث Moment 2، أحدها هو شريط المهام المحسّن باللمس مع نقاط اتصال أكبر وواجهة موسعة قليلاً.

وفي الوقت نفسه، قامت مايكروسوفت مؤخرًا بتحديث قائمة دعم المعالجات لنظام التشغيل Windows 11 وأضافت اثنين من معالجات Intel و AMD الجديدة ، بما في ذلك معالجات Intel Core من الجيل الثالث عشر التي تم إطلاقها مؤخرًا.