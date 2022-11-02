شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات .. كيفية مشاركة "ستوري" انستجرام على ملفك الشخصي على فيس بوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثناء إغلاق COVID-19 ، أمضى الأشخاص الكثير من الوقت على تطبيقات الوسائط الاجتماعية الشهيرة مثل فيس بوك وانستجرام وتويتر وغيرها، حيث قد تكون هناك أوقات تريد فيها نشر قصة انستجرام الخاصة بك كقصتك على فيس بوك.

وفي السابق ، كان عليك مشاركة نفس القصة بشكل منفصل على كلا النظامين الأساسيين، لكن تسمح Meta بالنشر المتقاطع على كل من منصات الوسائط الاجتماعية إذا قمت بربط حسابيك على فيس بوك وانستجرام.

إليك دليل خطوة بخطوة لمساعدتك في مشاركة قصتك على انستجرام على ملفك الشخصي على فيس بوك في نفس الوقت:





كيفية مشاركة جميع قصص انستجرام على فيس بوك كيفية مشاركة جميع قصص انستجرام على فيس بوك 1. افتح تطبيق انستجرام على جهازك المحمول.

2. اسحب لليسار وانتقل إلى شاشة القصص.

3. اضغط على أيقونة الإعدادات في الزاوية اليسرى العليا من الشاشة.

4. حدد خيار القصة وضمن علامة التبويب المشاركة ، قم بتشغيل زر التبديل لمشاركة قصتك على فيس بوك.

يتيح لك انستجرام أيضًا مشاركة قصص محددة من فيس بوك، لذلك ، ليس عليك استخدام زر التبديل، يمكنك التحكم يدويًا في القصة التي تريد مشاركتها كقصة على فيس بوك.

كيفية مشاركة قصص انستجرام محددة على فيس بوك 1. افتح تطبيق انستجرام على هاتفك الذكي.

2. انشر قصة انستجرام الخاصة بك بمجرد إنشائها.

3. اضغط على أيقونة فيس بوك المتوفرة في الجزء السفلي من قصة انستجرام الخاصة بك.

4. سيتم نشر القصة مباشرة على حساب فيس بوك الخاص بك.

تقدم Meta أيضًا قدرة مماثلة لأولئك الذين يفضلون النشر على فيس بوك أكثر من استخدامهم انستجرام، ويمكنك أيضًا نشر قصتك على فيس بوك على انستجرام أيضًا، وهنا كيفية القيام بذلك.

كيفية مشاركة قصة فيس بوك على انستجرام 1. افتح تطبيق فيس بوك على هاتفك المحمول.

2. أنشئ قصة من خلال النقر على خيار "إنشاء قصة" المتاح أعلى خلاصتك.

3. بمجرد إنشاء ونشر قصة فيس بوك ، انقر فوق الزر Share on انستجرام.

4. ستتم مشاركة قصة فيس بوك على حساب انستجرام الخاص بك.