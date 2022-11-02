شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تراجع شحنات الكمبيوتر اللوحى وأجهزة Chromebook العالمية بالربع الثالث من 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر تقرير أن شحنات الأجهزة اللوحية العالمية انخفضت بنسبة 8.8٪، ليبلغ إجماليها 38.6 مليون وحدة، في الربع الثالث من عام 2022 (الربع الثالث من عام 22) مقارنة بالربع الثالث من عام 2021، كما انخفضت شحنات Chromebook أيضًا بنسبة هائلة بلغت 34.4٪ مقارنة بالعام الماضي وتم شحن 4.3 مليون وحدة فقط من قبل جميع العلامات التجارية في هذا الربع، وفقًا لتقارير مؤسسة البيانات الدولية (IDC).

وكان هذا هو الربع الخامس على التوالي من التراجع في سوق الأجهزة اللوحية، حسبما تشير IDC، وعزت شركة أبحاث السوق هذا الانخفاض إلى تزايد المخاوف الاقتصادية، قال أنوروبا ناتاراج، كبير محللي الأبحاث في أجهزة IDC للتنقل وأجهزة المستهلك.

شحنات الأجهزة اللوحية: كيف يتم أداء العلامات التجارية

وفقًا لتقرير IDC ، تتصدر أبل سوق الأجهزة اللوحية بحصة تبلغ 37.5٪ وشحنت 14.5 مليون وحدة في الربع الثالث، وقد حصلت Samsung على المركز الثاني بحصة سوقية تبلغ 18.4٪ وشحن العملاق الكوري الجنوبي 7.1 مليون وحدة خلال الربع، وانخفضت شحنات أجهزة الكمبيوتر اللوحي من سامسونج بنسبة 4٪ على أساس سنوي، واحتلت Amazon Kindle المرتبة الثالثة في صناعة الأجهزة اللوحية بعد شحنها 4.3 مليون وحدة في هذا الربع.

شحنات Chromebook: طريقة أداء العلامات التجارية كان الطلب على أجهزة Chromebook في الربع الثالث من عام 2022 أقل حتى من الأجهزة اللوحية، وفقًا لمؤسسة IDC، حيث تم شحن إجمالي 4.3 مليون وحدة من أجهزة Chromebook في جميع أنحاء العالم حيث واجهت العلامات التجارية نقصًا في الطلب بنسبة 34.4٪ مقارنة بربع العام الماضي.

واحتلت شركة Acer المرتبة الأولى في شحنات أجهزة Chromebook حيث تم شحن مليون وحدة وحصة سوقية تبلغ 23.9٪. قامت Dell بشحن 0.9 مليون وحدة لتحتل المركز الثاني بينما احتلت HP المركز الثالث بعد شحن 0.8 مليون وحدة في الربع الثالث من عام 2022.