لعبة Fortnite تمتع عشاقها بالحفلات الإفتراضية عبر اللعبة

Fortnite تحاول ان تشكل تجسيدًا لمستقبل الألعاب القادمة خاصة مع اقتراب فكرة تطبيق تقنية ميتافيرس في مجالات الحياة المختلفة، فورتنايت وحدها تنفرد بأنها تقوم بإطلاق حفلات افتراضية من فترة لأخرى ذلك لتقوم بتطوير وتحسين المحتوى التقليدي وجعله اكثر متعة إثارة، لا سيما من أجل جذب أكبر عدد من المستخدمين للعبة.

منذ أسبوع تقريبًا اقامت لعبة Fortnite أكبر حفل موسيقي على مستوى العالم بالرغم ان هناك العديد من الناس لم يعرفوا ولم يعلموا بتلك اللحظة، شارك الفنان الشهير كريستوف كومستوك الدي جي مارشميلو في حفلة في لعبة فورتنايت وشارك في حفلة غنائية لمدة لم تتخطى 15 دقيقة، وفقًا لصحيفة بريطانيا الشهيرة The Independent فقد وصل عدد مشاهدات هذه الحفلة الى 10 مليون شخص.

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دي جي مارشميلو يتغنى بإنجازاته على Fortnite

اعرب دي جي مارشميلو الشهير والذي قام بإحياء الحفل الغنائي الأخير في لعبة فورتنايت الأسبوع الاماضي عن سعادته العميقة وعن دخوله التاريخ من اوسع أبوابه بالحفل الذي قم بإحيائه والذي استمر لمدة لا تتخطى 15 دقيقة وبلغ عدد متابعيه أكثر من 10 مليون متابع من جميع أنحاء العالم، وصف مارشميلو الحفل بأنه كان أمرًا مجنونًا وقد شكر شركة Epic Games التي قامت بتنظيم الحفل وشكر الأشخاص الذين تابعوا الحفل وجعلوا حلمه يصبح حقيقة.

تحدث مارشميلو وقال ان ما جعله سعيدًا في هذا اليوم انه هذه أول مرة يجرب الغناء والعزف في حضور يتجاوز الـ10 مليون شخص مؤكدًا ان ما شاهده من ردود فعل المشاهدين وهم يضحكون ومستمتعون بالحفل تجعله يشعر بالحماسة والإثارة، وقد قام مارشميلو برفع مقاطع فيديو الحفلة على قناة يوتيوب الخاصة به ليستطيع جميع المشاهدين متابعة الحفلة ومن لم يستطع حضور الحفلة يستطيع مشاهدتها والاستمتاع بتجربتها عن طريق الإنترنت.

هل حفلات Fortnite تشكل بداية طريق الميتافيرس؟

تقنية الميتافيرس هي التقنية الإفتراضية الجديدة، عالم الواقع الإفتراضي والواقع المعزز وغيرها من العوالم تتنوع، الميتافيرس يجمع كل شيء، يجمع الواقع المعزز بالإفتراضي بكل شيء، تؤثر تقنية الميتافيرس تقريبًا على كل الصناعات، سواء نتحدث عن صناعة الفيديو او العاب الفيديو كما يتخصص مقالنا هنا، لكن يبقى السؤال، كيف يؤثر Metaverse على العاب الكازينو اونلاين؟

الميتافيرس تؤثر على كل شيء تقريبًا، وستؤثر بالفعل في كل مجالات الحياة ليست مجالات الألعاب فقط، لكن في مجالات الألعاب بشكل عام ستؤثر ميتافيرس بشكل كبير على صناعة الألعاب وعلى العاب الكازينو الأونلاين، كثير من شركات البرمجيات والشركات المطورة لألعاب الكازينو ستعمل على مواكبة التطور الرقمي والعالم الافتراضي حيث سيكون بإمكان المراهنين والمقامرين الوصول الى جميع مساحات الكازينو من خلال مساحات تقنية الميتافيرس الافتراضية، ربما يبني اللاعبون بيئة مقامرة خاصة بهم يسهل الوصول اليها بواسطة هواتفهم وأجهزتهم المحمولة لممارسة العاب الكازينوهات اون لاين بدون مشاكل او قيود، تقنية الميتافيرس ستؤثر بشكل كبير على عالم الإنترنت والتكنولوجيا.

تأثير عالم الميتافيرس على عالم الإنترنت والتكنولوجيا

ليس الأمر في عالم Fortnite فقط، ميتافيرس بشكل عالم سيؤثر على عالم الإنترنت والتكنولوجيا، كثير من المتاجر التقليدية ستصبح متاجر افتراضية، كثير من التطبيقات ستشهد تطورًا ونموًا كبيرًا وسريعًا لتواكب التطور الرقمي والإفتراضي، ستدخل تقنية Metaverse في كل مجالات الحياة ليكون لها تأثير ايجابي في كل الصناعات، هذا الأمر صار واضحًا بسبب ممارسكة كبرى شركات البرمجيات وشركات التكنولوجيا في ابتكار تطبيقات ومنتجات الكترونية بتقنيات مختلفة ثلاثية الأبعاد مع دعم الجيل الخامس من شبكات الإنترنت لمواكبة التطور التكنولوجي والشركات، المستقبل التقني الجديد في الميتافيرس بشكل كبير، العاب الفيديو كمثال واحد فقط ستتحول بشكل كامل بسبب عالم الميتافيرس وليست fortnite مثال بسيط على امكانيات التكنولوجيا المقبلة.

حفل fortnite لمحة عن المستقبل

لم تكن حفلة مارشميلو الأسبوع الماضي هي الحفلة الوحيدة التي تم احياؤها او الوحيدة عبر فورتنايت بل كان هناك حفلات غيرها والعديد من العاب الفيديو أقامت حفلات افتراضية بحضور جماهيري واسع من هذه الألعاب لعبة ماين كرافت ولعبة سيكند لايف، كلاهما أقاما حفلًا افتراضيًا واسعًا ولكن المستوى الذي حققته فورتنايت كان غير اعتيادي بسبب الحضور الجماهيري الهائل للحفل.

فورتنايت تملك الآن اكثر من 200 مليون مستخدم ولاعب وفقًا لإحصائيات عام 2017، يتنافس اللاعبون في هذه اللعبة في طور الـBattle Royal للفوز باللعبة ويبقى في النهاية لاعب واحد او فريق واحد ينتصر باللعبة، من كثرة اللاعبين فإن ايبك عندما اعلنت عن الحفل قامت بتعطيل كامل الأسلحة أثناء الحفلة حتى تمت الحفلة بنجاح وعادت اللعبة بشكل طبيعي، الجدير بالذكر انه رغم حضور الحفلة لـ10 مليون متابع داخل اللعبة الا ان هناك 12 مليون مشاهد عبر يوتيوب.

الموسيقى مع أجواء اللعبة الحماسية

صرح مارشميلو ان الفكرة من هذا الحفل داخل fortnite هو تجسيد لفكرة اجتماع اللعب بالموسيقى مع بعضهم البعض اضافة الى ظهور العديد من الاحتمالات لمستقبل الألعاب بشكل عام، ومستقبل العاب الفيديو بشكل خاص في المستقبل القريب، من المحتمل ان تشهد حفلات موسيقية افتراضية متنوعة ومختلفة المحتوى الفترة القادمة والأسابيع القليلة القادمة او الأشهر القادمة أيضًا، ولربما نشهد نوع آخر من الحفلات الموسيقية بداخل الألعاب سواء بتفاعل مختلف او حضور جماهيري أعظم.