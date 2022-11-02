شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كويكب ضخم بحجم برج خليفة سيتجاوز الأرض بسرعة 52500 ميل فى الساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت ناسا إن كويكبًا "يحتمل أن يكون خطرًا" بحجم برج خليفة، أطول مبنى في العالم، سيتجاوز الأرض بسرعة 52500 ميل في الساعة، ومن المتوقع أن يقترب الكويكب، المسمى 2022 RM4، من 0.01536 وحدة فلكية، أو حوالي 1.4 مليون ميل من الأرض اليوم.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يُقدر أن قطرها يصل إلى 2427 قدمًا (740 مترًا)، وهو ما يقرب من حجم أطول مبنى على وجه الأرض، برج خليفة في دبي (2722 قدمًا).

كما أنه نظرًا لأن صخرة 2022 RM4 تمر عبر الأرض، فستسافر بسرعة 23.4 كم في الثانية أو ما يقرب من 52500 ميل في الساعة، أي ما يقرب من 65 ضعف سرعة الصوت.

ويعد 2022 RM4 "خطر محتمل" لأنه يقع على بعد 4.65 مليون ميل من الأرض، على الرغم من أنه ليس من المتوقع أن يشكل خطرًا على كوكبنا.

على الرغم من كونه أبعد بست مرات من القمر، فقد تم تصنيف الكويكب على أنه كائن قريب من الأرض (NEO)، وتتبعه وكالة الفضاء.

قالت ناسا: "الأجسام القريبة من الأرض هي مذنبات وكويكبات دفعتها جاذبية الكواكب القريبة إلى مدارات تسمح لها بدخول جوار الأرض".

وتتكون المذنبات في الغالب من جليد مائي مع جزيئات غبار مدمجة، وتشكلت في الأصل في النظام الكوكبي الخارجي البارد بينما تشكلت معظم الكويكبات الصخرية في النظام الشمسي الداخلي الأكثر دفئًا بين مداري المريخ والمشتري.