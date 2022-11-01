ضربة قوية من إيلون ماسك.. 8 دولارات مقابل العلامة الزرقاء على تويتر

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، المالك الجديد لمنصة التدوينات القصيرة "تويتر"، أن عملية "توثيق الحسابات" ستشهد تغييرات جذرية في المستقبل.

وذكرت وسائل إعلامية أن لدى ماسك خطط لإجبار المستخدمين "الموثقين" على دفع مبلغ اشتراك شهري، للحفاظ على "علاماتهم الزرقاء".

وعلامة التوثيق الزرقاء في حسابات تويتر، هي الدلالة الرسمية لمصداقية الحساب وحامل الحساب.

وفي تغريدة نشرها عبر تويتر، كشف إيلون ماسك عن إصدار جديد من Twitter Blue سيتضمن "علامة التوثيق الزرقاء" يمكن الوصول إليه مقابل 8 دولارات شهريًا في الولايات المتحدة، مع تعديل الأسعار في البلدان الأخرى وفقًا للقوة الشرائية للمستهلكين في تلك الأسواق.

وقال الملياردير الأمريكي في تغريدته: "نظام اللوردات والفلاحين الحالي على تويتر لمن لديه أو ليس لديه علامة اختيار زرقاء هو هراء، القوة للشعب! الأزرق مقابل 8 دولارات شهريًا".

وتنوي منصة تويتر حاليا فرض رسوم من 19.99 دولارا شهريا، للحسابات الموثقة، مقابل الاشتراك بـخاصية "تويتر بلو" الجديدة، والحفاظ على علامة التوثيق.

وبموجب الخطة الحالية، سيكون لدى المشتركين الموثقين 90 يوما للاشتراك بتويتر بلو أو خسارة علامة التوثيق الزرقاء الخاصة بهم.

وهذا يعني أن التوثيق سيكلف الحساب الواحد 240 دولار سنويا.