تكنولوجيا: إيلون ماسك: 8 دولارات لتوثيق حسابك بالعلامة الزرقاء على تويتر "بلو"

القاهرة - سامية سيد - في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر، كشف إيلون ماسك المالك الجديد لمنصة تويتر عن إصدار جديد من Twitter Blue سيتضمن "علامة التوثيق الزرقاء" يمكن الوصول إليه مقابل 8 دولارات شهريًا في الولايات المتحدة، مع تعديل الأسعار في البلدان الأخرى وفقًا للقوة الشرائية للمستهلكين في تلك الأسواق.

وقال في تغريدته " نظام اللوردات والفلاحين الحالي على تويتر لمن لديه أو ليس لديه علامة اختيار زرقاء هو هراء، القوة للشعب! الأزرق مقابل 8 دولارات شهريًا".

وقال "ماسك " في تغريدته ، سيتم تعديل السعر حسب الدولة بما يتناسب مع تعادل القوة الشرائية، وسوف تحصل أيضًا على الأولوية في الردود والإشارات والبحث ، وهو أمر ضروري للتغلب على البريد العشوائي / الاحتيال، و القدرة على نشر الفيديو والصوت الطويل، و نصف عدد الإعلانات، كذلك فسيكون متاح تجاوز نظام حظر الاشتراك غير المدفوع للناشرين الراغبين في العمل معنا.

وأضاف أن هذا سيعطي أيضًا لتويتر تدفقًا للإيرادات لمكافأة منشئي المحتوى. ومع هذه التغريدة الجديدة، فيمكن أن يتيح اشتراك Twitter Blue الجديد لأي شخص الحصول علي علامة التوثيق والحصول على مميزات تويتر بلو بسهولة.

وحتى هذه اللحظة ، كانت خدمة Twitter Blue خدمة مختلفة تمامًا ، ولم تكن مرتبطة بالتحقق منها، وتكلفتها 4.99 دولارات شهريًا ، وهو ما يعني أن زيادة الـ 3 دولار في الرسوم تعني زيادة بنسبة 60 % في السعر.

أما فيما يتعلق بتويتر بلو، فكانت عروضه الرئيسية هي القدرة على قراءة مقالات خالية من الإعلانات ، والتراجع عن التغريدات أو تعديلها (في بعض البلدان) ، وتخصيص شريط التنقل الخاص بك.

ويتيح لك أيضًا تعيين NFT كصورة ملفك الشخصي، ومع ذلك ، اعتبارًا من يوم الثلاثاء ، تمت إزالة جزء المقالات الخالية من الإعلانات ، على الرغم من أنه يبدو أن Musk يريد العمل مع الناشرين بطريقة ما ، نظرًا لنية السماح لمشتركي Blue بتجاوز نظام حظر الاشتراك غير المدفوع.

ولم يعلن Musk عن موعد دخول مجموعة الميزات والتسعير الجديدة حيز التنفيذ ، ولكن حاليًا ، التوثيق داخل التطبيق لـ Blue مخصص للنظام القديم، ويقول Musk أيضًا أن Blue سيمنح الشركة "تدفقًا للإيرادات لمكافأة منشئي المحتوى" ، لكنه لم يشارك تفاصيل حول الشكل الذي قد تبدو عليه هذه المكافآت لمنشئي المحتوى في الممارسة العملية.