شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أدفع المصروفات الدراسية أونلاين واكسب 500 جنيه "كاش باك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، شركات المحمول لتقديم مزايا وهدايا للمستخدمين حال قيامهم بدفع المصروفات الدراسية عن طريق المحافظ الإلكترونية التابعة لشركات المحمول باستخدام الأكواد المختصرة USSD أو باستخدام تطبيق الهواتف الذكية، وذلك بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد.

وفقا لبيان صادر عن جهاز تنظيم الاتصالات، المزايا والهدايا التي يحصل عليها المستخدمين تتراوح ما بين 100 إلى 500 جنيه في صورة استرداد مالي (كاش باك) أو قسائم مشتريات طبقًا لكل شركة.

وكان تقرير شهري صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد كشف عن زيادة فى أعداد المشتركين فى الهاتف المحمول والأرضى بشكل لافت فى مارس الماضي، وتزايد مستخدمى الإنترنت، وجاءت أبرز 7 مؤشرات وهي:

1- 103.45 مليون مشترك بالهاتف المحمول فى مصر بنهاية ديسمبر عام 2021 مقابل 102.39 مليون مشترك بنهاية فبراير عام 2021 بنسبة نمو شهرى 1.04%، ومقارنة مع 95.36 مليون مشترك بنفس الشهر من عام 2020 بنسبة نمو سنوى 8.49%.

2- 93.65% نسبة انتشار الهاتف المحمول فى مصر بنهاية ديسمبر عام 2021 مقابل 98.90% بنهاية فبراير عام 2021 بنسبة نمو شهرى 0.88%، ومقارنة مع 99.78% بنفس الشهر من عام 2020 بنسبة نمو سنوى 6.13%.

3- 63.44 مليون مستخدمى للإنترنت عن طريق الهاتف المحمول فى مصر بنهاية ديسمبر عام 2021 مقابل 63.21 مليون مستخدم بنهاية فبراير عام 2021 بنسبة نمو شهرى 0.36%، ومقارنة مع 52.4 مليون مستخدم بنفس الشهر من عام 2020 بنسبة نمو سنوى 21.07%.

4- 2.07 مليون مستخدمى للإنترنت عن طريق لـUSB Modem عن طريق الهاتف المحمول فى مصر بنهاية ديسمبر عام 2021 مقابل 1.87 مليون مستخدم بنهاية فبراير عام 2021 بنسبة نمو شهرى 10.89%، ومقارنة مع 4.04 مليون مستخدم بنفس الشهر من عام 2020 بنسبة انخفاض سنوى 48.7%.

5- 10.07 مليون مشترك بالإنترنت فائق السرعة ADSL فى مصر بنهاية ديسمبر عام 2021 مقابل 9.99 مليون مشترك بنهاية فبراير عام 2021 بنسبة نمو شهرى 0.83%، ومقارنة مع 8.81 مليون مشترك بنفس الشهر من عام 2020 بنسبة نمو سنوى 14.28%.

6- 61.33% نسبة مستخدمى الإنترنت عن طريق المحمول من إجمالى مشتركى المحمول فى مصر بنهاية ديسمبر عام 2021 مقابل 61.74% بنهاية فبراير عام 2021 بنسبة انخفاض شهرى 0.42%، ومقارنة مع 54.95% بنفس الشهر من عام 2020 بنسبة نمو سنوى 6.37%.

7- 11.01 مليون مشترك بالهاتف الثابت فى مصر بنهاية ديسمبر عام 2021 مقابل 11.30 مليون مشترك بنهاية فبراير عام 2021 بنسبة انخفاض شهرى 2.55%، ومقارنة مع 9.85 مليون مشترك بنفس الشهر من عام 2020 بنسبة نمو سنوى 11.82%.