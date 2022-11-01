علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: وحدة "Mengtian" تلتحم بالمحطة الفضائية الصينية

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت مؤسسة علوم وتكنولوجيا الفضاء الصينية (CASC)، أن وحدة المختبر "Mengtian" التحمت بالمحطة الفضائية الصينية، حسبما نقلت RT.

وتشير المؤسسة، إلى أن وحدة المختبر التحمت بالوحدة الرئيسية للمحطة Tianhe يوم الثلاثاء في الساعة 4.27 بالتوقيت المحلي (يوم الأثنين الساعة 23.27 بتوقيت موسكو). أي أن الوحدة التحمت بالمحطة الفضائية الصينية بعد حوالي 13 ساعة من إطلاقها.

ومن المنتظر أن تطلق الصين خلال الأسبوعين المقبلين مركبة الشحن تيانتشو -5، وتطلق في نهاية شهر نوفمبر المركبة الفضائية "شنتشو -15 " المأهولة.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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