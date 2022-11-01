شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تختبر طائرة شحن بدون طيار جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تداولت مواقع الإنترنت صورا لطائرة شحن بدون طيار جديدة نجحت الصين في اختبارها، وتبعا لقناة Dambiev على تليجرام فإن طائرة الشحن المسيرة الجديدة Scorpion D التي طورتها شركة Tengoen Technolog نجحت في 25 أكتوبر الجاري بالتحليق في أول رحلة اختبارية لها، وأقلعت من مطار في مقاطعة سيتشوان الصينية".

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، أشارت القناة إلى "أن الطائرة الجديدة يبلغ طولها 10.5 م، وارتفاعها 3.1 م، وباع جناحيها 20 مترا، أما وزنها الكلي عند الإقلاع فيبلغ 4350 كلغ مع حمولة تزيد عن نصف طن تقريبا".

وتبلغ مساحة حجرة الشحن في هذه الطائرة 5 أمتار مكعبة، كما يمكن لـ Scorpion D التحليق لـ 35 ساعة متواصلة، والطيران بسرعة 300 كلم/سا، والوصول إلى ارتفاع 9.5 كلم، والإقلاع مع حمولتها القصوى من مدرجات يبلغ طولها أقل من 500 م.