مواصفات وأسعار Galaxy A13 أول هواتف سامسونج المصنوعة في مصر

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أتاحت شركة سامسونج مؤخرا، في الأسواق المصرية، أول هواتفها المصنوعة في مصر، وهو Galaxy A13.

ويساعد تصنيع الهواتف المحمولة داخل البلاد على خفض السعر بشكل واضح مع زيادة المعروض داخل السوق المصرية.

ويعتبر الجهاز ضمن الفئة الاقتصادية، ومواصفاته تعد المستخدم بتجربة استخدام مريحة فيما يخص تصفح التطبيقات والانتقال بينها على نظام أندرويد 11 المبنية عليه واجهة سامسونج One UI.

ويأتي Galaxy A13 مع شاشة IPS LCD بدقة FHD+ مقاس 6.5 انش، ومعدل تحديث 60 هيرتز، بطبقة حماية Gorilla Glass 5، مع معالج اكسينوس 850 بدقة تصنيع 8 نانو ميتر، بتردد يصل لـ 2.0 جيجاهرتز، وكذلك مرفق بمعالج رسوميات Mali-G52، وكاميرا خلفية رُباعية، الأساسية بدقة 50 ميجا بيكسل، بفتحة عدسة F 1.8، وأخرى ثانية لتصوير ماكرو بدقة 2 ميجا بكسل وفتحة عدسة F 2.4، وثالثة بنفس الدقة وفتحة العدسة للعزل عن الخلفية، وأمامية بدقة 8 ميجا بيكسل، بالإضافة إلى بطارية بحجم 5000 مللي امبير تدعم الشحن بقدرة 15 وات.

وكشفت الشركة عن السعر الرسمي الجديد للنسخة المُجمعة محليًا، ويأتي السعر للنسخة الـ64 جيجا مع 4 جيجا رام 4500 جنية، والنسخة الـ128 جيجا مع 4 جيجا رام بسعر 4740 جنية.