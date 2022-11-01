شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة Orbex توقع عقد إيجار لبناء أول ميناء فضاء عمودى فى المملكة المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت شركة الصواريخ البريطانية Orbex، التي تخطط لإطلاق أول صاروخ عمودي من أرض المملكة المتحدة العام المقبل، عقد إيجار لمدة 50 عامًا لتطوير وتشغيل ميناء فضائي في شمال اسكتلندا.

ويعد ميناء الفضاء، المسمى Space Hub Sutherland، أحد موقعي الإطلاق العموديين اللذين يتم تطويرهما حاليًا في اسكتلندا، والثاني هو SaxaVord Spaceport على جزر شيتلاند، قبالة ساحل البر الرئيسي في اسكتلندا.

ويمكن للمملكة المتحدة أيضًا استيعاب عمليات الإطلاق الأفقية "إطلاق الصواريخ التي تم إسقاطها على ارتفاع بواسطة طائرات حاملة مثل طائرة فيرجن أوربت Cosmic Girl النفاثة" من Spaceport Cornwall، والتي من المتوقع أن تستضيف أول إطلاق مداري على الإطلاق من أرض المملكة المتحدة في وقت لاحق من هذا الشهر، وفقاً لموقع space.

Orbex، التي كشفت عن النموذج الأولي لمنصة Prime القابلة لإعادة الاستخدام في وقت سابق من هذا العام، هي واحدة من العديد من الشركات الناشئة الصاروخية التي تتسابق للاستحواذ على حصة من سوق إطلاق الأقمار الصناعية الصغيرة المتنامي.

وستؤجر الشركة Space Hub Sutherland من وكالة تنمية محلية لفترة أولية مدتها 50 عامًا مع خيار التمديد لمدة 25 عامًا أخرى،

ستبدأ Orbex قريبًا البناء في موقع الإطلاق الذي تبلغ مساحته 10 أفدنة في شبه جزيرة A'Mhoine في ساذرلاند، سيتم التعاقد مع الجزء الأكبر من أعمال البناء لشركة الحلول التكنولوجية Jacobs، والتي تقوم أيضًا بالكثير من العمل لصالح وكالة ناسا.

وقال كريس لارمور الرئيس التنفيذي لشركة Orbex في بيان: "Orbex هي أول شركة إطلاق أوروبية تدير أيضًا ميناء فضائيًا مخصصًا، إنها ميزة تنافسية مهمة للشركة، والتي ستجعل من السهل علينا حقًا العمل مع العملاء بينما نقوم بتوسيع نطاق عملياتنا".

تتصور Orbex إطلاق ما يصل إلى 12 صاروخًا في مدار أرضي منخفض من Space Hub Sutherland كل عام، لكن الشركة تواجه منافسة شرسة من شركة Skyrora الاسكتلندية الناشئة الصاروخية، التي التزمت بالتحليق من ميناء فضائي جزر شتلاند المنافس.

أطلقت Skyrora صاروخ Skylark L شبه المداري في 8 أكتوبر الماضي، لكن الصاروخ المعزز فشل في الوصول إلى الارتفاع المقصود وسقط في البحر بعد وقت قصير من الإقلاع، جمعت Orbex 40.4 مليون جنيه إسترليني في جولة تمويل من السلسلة C تم الإعلان عنها في 18 أكتوبر الماضي، ولم تقم بعد بأداء أول رحلة طيران.

كلا الشركتين تراهنان على وقود الصواريخ المتجدد، حيث تستخدم Orbex غازًا طبيعيًا من مصادر مستدامة، وتقوم Skyrora بتكييف النفايات البلاستيكية غير القابلة لإعادة التدوير، وتخطط شركتا لوكهيد مارتن وأسترا أيضًا لتقديم عمليات إطلاق أقمار صناعية صغيرة من المملكة المتحدة.

واجهت Space Hub Sutherland سابقًا تحديات قانونية حيث اعترض مالك الملياردير للعقار المجاور على التطوير، ورفضت المحكمة الاعتراض في أغسطس 2021، وتلقى Spaceport Sutherland إذنًا بالتخطيط بعد ذلك بوقت قصير.