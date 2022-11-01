انت الان تتابع خبر انطلاق أول منصة تعليم الكترونية باللغة العربية "يونيهانس عراق" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - انطلقت اليوم من العاصمة بغداد أول منصة تعليم الكترونية باللغة العربية، تحت مسمى يونيهانس عراق والتي تعتبر اول منصة اجتماعية لا مركزية للتعلم الإلكتروني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتعتبر يونيهانس العراق هي احدى خدمات شركة العقل الجميل و الوكيل الحصري لها (شركة عراقية مسجلة لدى مسجل الشركات).

حيث ان التعليم عملية متواصلة ومتجددة والزامية انضم ليونيهانس اكثر من نصف مليون طالب وطالبة للتعلم والاستفادة من توفر اكثر من 1200 مادة تدريبية تخصصية ومنهجية.

وذكرت شركة يونيهانس انها تهدف الى تلبية الطلب المتزايد في السوق العراقية على خبرات تخصصية في مختلف المجالات العملية وايضاً لسد الفجوة بين متطلبات سوق العمل والخريجين من الجامعات والمعاهد العراقية.

وقال السيد أحمد عبيدات المدير العام الاقليمي لشركة يونيهانس: "ان المنصة تهدف لتوفير نظام تعليمي شامل يجعل عملية التعليم المستمر اسهل واكثر ملائمة للخريجين والطلبة والعاملين في مختلف القطاعات العامة والخاصة وبما يتناسب مع امكانيتهم المالية، وان الشركة تهدف للتوسع في السوق العراقية خلال الاشهر القليلة القادمة بصورة سريعة لتكون المصدر الذي يستند اليه الطلبة والمتخرجين حديثا، كما تشمل قاعدة عملاء يونيهانس الواسعة والتي تتعدى مات الالف من الوطن العربي في دول مختلفة خاصة مصر والاردن والسعودية وغيرها، كما تقوم يونيهانس بتقديم خدمات لمختلف المنشآت التعليمية الخاصة، والعديد من الشركات والجهات الحكومية من اجل تدريب موظفيها".

وأضاف عبيدات: “نهدف الى الارتقاء بمنصة التعلم المتكاملة الخاصة بنا إلى أعلى المستويات، وجعلها أكثر ذكاءً والهاماً وسلاسة لكل عملائنا في العراق وشركائنا في الوطن العربي. حيث أدركت العديد من الجهات التعليمية، وخصوصاً بعد تفشي الوباء العالمي أهمية إيجاد منظومة تعليم إلكتروني أكثر تقدماً، هنا يأتي دورنا في يونيهانس، حيث نسعى إلى تقديم الجيل الجديد من التقنية التعليمية وتوسيع حلولنا وخدماتنا لتشمل المزيد من الأسواق العالمية وأن نصبح الشريك الافضل للجهات التعليمية والتدريبية عالمياً وتغطية جميع احتياجاتهم، وتوفير تجربة تعليمية ملهمة ومميزة تتيح للمتعلمين إطلاق العنان والوصول لافضل إمكاناتهم وإبداعاتهم".

ومن الجدير بالذكر، ان يونيهانس حصدت اعلى درجات التفاعل في عالم التعلم الالكتروني على مستوى الوطن العربي خلال الاعوام المنصرمة الامر الذي شكّل دافعاً حث يونسهانس على التحدي بتوسعة اعمالها بصورة تخدم المجتمع.