شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه.. ويندوز 11 يدعم بشكل رسمى المعالجات الأحدث من Intel وAMD والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما وصل Windows 11، تلقت مايكروسوفت الكثير من الانتقادات لقصر التوافق على الأجهزة الأحدث ، وخاصة المعالج، وبينما ، لم تضف الشركة دعمًا لأي من أجهزة الكمبيوتر من الجيل الأقدم، مما جعلها عالقة في نظام التشغيل Windows 10 ، يبدو أن الأجهزة الأحدث قد وصلت إلى قائمة المعالجات المتوافقة مع نظام التشغيل Windows 11.

وأبلغ Windows Latest أن مايكروسوفت قامت بهدوء بتحديث قائمة المعالجات المدعومة في وثيقة الدعم الرسمية باستخدام معالجات Intel من الجيل الثالث عشر التي تم إطلاقها مؤخرًا، وإلى جانب ذلك ، أضافت الشركة أيضًا دعمًا لسلسلة معالجات سطح المكتب AMD Ryzen 7000.

ويظهر التحديث بعد وقت قصير من بدء مايكروسوفت في طرح أحدث إصدار من تحديث 22H2 (تحديث Windows 11 2022) والذي يتضمن دعمًا للمعالجات الأحدث من كل من Intel و AMD.

وأضافت مايكروسوفت ، العام الماضي، دعمًا لبعض معالجات Intel Core X-series و Xeon W من الجيل السابع إلى القائمة، ومع ذلك، فقد أكدت الشركة أنها لن تضيف أي معالج أقدم آخر إلى القائمة المدعومة لنظام التشغيل Windows 11.

وهذا يعني أن المعالجات غير المدرجة في القائمة لن تدعم نظام التشغيل Windows 11 ولن يحصل الجهاز الذي يتم تشغيله بواسطتها على دعم لنظام التشغيل على الإطلاق، المعالج ليس هو الشيء الوحيد الذي يتطلب ترقية جهاز كمبيوتر بنجاح إلى Windows 11.

ويحتاج النظام أيضًا إلى تلبية متطلبات أخرى مثل TPM 2.0 ، وUEFI الآمن التمهيد، وذاكرة الوصول العشوائي 4 جيجابايت كحد أدنى و 64 جيجابايت للتخزين، والتي لم تتغير منذ ذلك الحين إطلاقه.

وفي الوقت نفسه، يقال إن مايكروسوفت تستعد لطرح تحديث إسقاط ميزة Moment 2 لنظام التشغيل Windows 11، ومن المتوقع أن يجلب التحديث العديد من الميزات الجديدة ولكن الصغيرة إلى نظام التشغيل.