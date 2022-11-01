شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: زى النهارده.. الاتحاد السوفييتى يطلق أول مركبة فضائية إلى المريخ عام 1962 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "زي النهارده" منذ 60 عاما، اطلق الاتحاد السوفيتي أول مركبة فضائية إلى المريخ في 1 نوفمبر عام 1962، وكانت أولى تلك الرحلات "مارس 1 إم" وفشلت المركبة الفضائية "مارسنيك" خلالها بالدخول إلى مدار المريخ.

أطلق "مارس 2 إم في" و"مارس 2 إم في 4" و"مارس 2 إم في 3"، بعد 10 محاولات فاشلة، حيث استمر الاتحاد السوفيتي في محاولاته إلا أن جميعها فشلت في مغادرة مدى الكرة الأرضية، حتى جاء عام 1971 حين نجح المسبار (مارس3) في الوصول إلى وجهته ودرس الكوكب الأحمر لمدة 8 أشهر من خلال الدوران حول المريخ.

بعد تلك الشهور الثمانية قام بالسقوط على سطح الكوكب، حيث كان قادرًا حينها على جمع المعلومات لمدة 20 ثانية فقط قبل إغلاقه بشكل تام، وفقاً لموقع space.

نجحت العديد من المركبات الفضائية السوفيتية والأمريكية التابعة لبرنامج فايكينغ في الهبوط على سطح المريخ خلال سبعينيات القرن الماضي، ووفرت هذه المركبات الصور والمعلومات الخاصة بسطح المريخ على مدار سنوات عديدة.