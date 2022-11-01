شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إطلاق صاروخ القمر Artemis 1 التابع لناسا على المسار الصحيح يوم الجمعة 4 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيقوم صاروخ القمر Artemis 1 التابع لناسا برحلة أخرى إلى منصة الإطلاق يوم الجمعة 4 نوفمبر قبل مهمته القمرية التاريخية، Artemis 1 هي أول مهمة للمركبة الضخمة لنظام الإطلاق الفضائي (SLS) التابع لناسا والثانية لكبسولة Orion الفضائية التي ستطلقها إلى مدار حول القمر.

إذا سارت الأمور وفقًا للخطة، فسوف تتراجع SLS و Orion إلى Launch Pad 39B في مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في فلوريدا يوم الجمعة 4 نوفمبر، حيث تبدأ الرحلة التي يبلغ طولها 4 أميال (6.4 كيلومترات) الساعة 12:01 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، الساعة 06:01 صباحاً بتوقيت مصر.

وفقًا لمدونة ناسا نُشرت يوم الجمعة الماضية(28 أكتوبر)، تضيف ناسا أن "الإصلاحات الطفيفة التي تم تحديدها من خلال عمليات التفتيش التفصيلية قد اكتملت في الغالب" على صاروخ SLS قبل نافذة الإطلاق التالية، وفقاً لموقع space.

وتم إرجاع الصاروخ إلى مبنى تجميع المركبات (VAB) التابع لناسا في ثلاث مناسبات سابقة، مرة واحدة في أبريل ويوليو بعد اختبارات التزود بالوقود، ومرة ​​أخرى في سبتمبر للحماية من إعصار إيان.

وبعد آخر عودة إلى VAB في 26 سبتمبر لإيواء SLS من إعصار إيان، كان مهندسو ناسا يكملون الاختبارات والإصلاحات على الصاروخ، وكتبت ناسا في منشور على المدونة "اكتمل اختبار نظام التحكم في التفاعل على معززات الصواريخ المزدوجة وكذلك تركيب بطاريات الطيران وتلك المكونات جاهزة للطيران".

وتضيف وكالة ناسا أن المهندسين قاموا أيضًا باستبدال البطاريات في مرحلة الدفع المبردة المؤقتة للصاروخ (ICPS)، والتي "تم تشغيلها لسلسلة من الاختبارات لضمان عمل المرحلة بشكل صحيح". تم الانتهاء أيضًا من عمليات التحقق النهائية من الثقة في ICPS، وهي المرحلة الثانية للصاروخ التي ستدفعه وكبسولة Orion نحو القمر بمجرد التخلص من معززات الصواريخ الصلبة والمرحلة الأساسية من SLS بعد الإقلاع والحرق في المرحلة الأولى.

لا يزال هناك العديد من الأنظمة التي يواصل المهندسون العمل عليها، بما في ذلك استبدال البطاريات في المرحلة الأساسية للصاروخ والقسم العلوي، وكتبت ناسا أن اختبار نظام إنهاء الرحلة، المصمم لتدمير SLS إذا حدث خطأ ما أثناء الإطلاق، سيستأنف الأسبوع المقبل بمجرد عودة الصاروخ إلى المنصة.