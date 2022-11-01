شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: البيتكوين تحافظ على قيمتها أعلى من 20000 دولار مع تضخم سوق العملات المشفرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتحت البيتكوين اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر، التداول بمكاسب 0.48% في التبادلات الدولية مثل Coinbase وBinance ، حيث حققت البيتكوين مكاسب صغيرة لتتداول عند 20400 دولار.

وسجلت إيثر أيضًا مكاسب مع أرباح 0.59 %، حيث تصل قيمة إيثر حاليًا فوق نقطة السعر البالغة 1،585 دولارًا في التبادلات الدولية، وفقاً لموقع gadgets360.

ومن العملات المستقرة مثل Tether و USD Coin و Binance USD إلى عملات memecoin مثل Dogecoin و Shiba Inu - شهدت جميعها مكاسب.

وسجلت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة نموًا إجماليًا بنسبة 0.54 % خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقًا لـ CoinMarketCap، وتجاوزت القيمة السوقية للعملات المشفرة 1.02 تريليون دولار في التقييم.

وساهم ايضاً استحواذ إيلون ماسك على تويتر أيضًا في ارتفاع أسعار التشفير من بين عوامل أخرى.

"ينشئ ماسك و تويتر فريقًا داخليًا للتركيز على الطرق التي يمكن أن تكون بها blockchain و crypto مفيدة لوسائل التواصل الاجتماعي مع ميزات مثل اشتراك Twitter Blue وتكامل التكنولوجيا المالية.

من ناحية أخرى، شهدت بعض العملات المشفرة خسائر اليوم، وتشمل هذه الخسائر Polkadot و Chainlink و Elrond و ZCash و Neo Coin.