شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على كيفية التحقق من جودة الهواء على خرائط جوجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد تلوث الهواء أحد أكبر التهديدات للبيئة وصحة الإنسان. يساهم الطقس المتغير والضباب الدخاني والمفرقعات الاحتفالية في تلوث الهواء.

يمكن أن تضر جودة الهواء السيئة بصحة الفرد بشكل كبير، خاصة إذا كان الشخص يعاني بالفعل من مشاكل في الجهاز التنفسي مثل الربو.

قدمت خرائط جوجل ميزة تتيح لك التحقق من جودة الهواء في منطقتك.

في حين أنه من المستحسن ألا يخرج الناس إلى الهواء الطلق عندما تكون جودة الهواء سيئة ، فإن هذا غير ممكن في جميع الأوقات.

تمت إضافة الميزة الجديدة إلى خرائط جوجل لمساعدة الأشخاص على التحقق من مؤشر جودة الهواء الحالي في أي مكان.

ميزة تعقب جودة الهواء في خرائط جوجل

تتيح الأداة المخصصة على خرائط جوجل للمستخدمين التحقق من مؤشر جودة الهواء في المنطقة.

يمكن للمرء استخدام هذه الميزة لتتبع جودة الهواء في المكان الذي يقيمون فيه أو يرغبون في زيارته.

سيتيح لك الحصول على نظرة عامة على بيئتك والتخطيط لأنشطتك الخارجية.

تتوفر ميزة خرائط جوجل الجديدة على كل من إصدارات التطبيق لنظامي التشغيل Android و iOS.

باستخدام هذه الميزة ، يمكنك اتخاذ قرارات مستنيرة بناءً على جودة الهواء بالخارج والحفاظ على سلامتك من خلال ارتداء قناع أو البقاء في المنزل.

على الرغم من وجود أجهزة تنقية هواء شخصية في السوق، إلا أن هذه الميزة ستكون أكثر فائدة كلما دعت الحاجة إليها.

كيفية التحقق من جودة الهواء على خرائط جوجل

دعنا نلقي نظرة على الدليل المفصل خطوة بخطوة للتحقق من جودة الهواء على خرائط جوجل باستخدام هاتف ذكي.

الخطوة 1: تحتاج إلى فتح تطبيق خرائط جوجل على جهاز Android أو iOS الخاص بك.

الخطوة 2: ابحث عن الموقع الذي تريد التحقق منه أو انقر فوق الزر الهدف للتحقق من جودة الهواء في الموقع الحالي.

الخطوة 3: بعد إعداد الموقع ، اضغط على زر الطبقات في الزاوية اليمنى العليا من الشاشة.

الخطوة 4: ستحصل على خيارات لأنواع الخرائط وتفاصيلها.

الخطوة 5: اضغط على خيار "جودة الهواء" ضمن قسم تفاصيل الخريطة.

ستعرض Google جودة الهواء في الموقع المحدد المتاح من مؤشر جودة الهواء.