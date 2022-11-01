شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. كيفية إعداد وتفعيل الإشراف الأبوى على انستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت منصة مشاركة الصور انستجرام المملوكة لشركة Meta ميزة الإشراف الأبوي لمستخدميها، حيث يمكن للوالدين والأوصياء استخدام أدوات وإحصاءات الإشراف الأبوي لدعم المراهقين (الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 17 عامًا) على انستجرام.

ومع ذلك، فإن الميزة اختيارية ويجب أن يوافق كل من الوالد والمراهق على المشاركة لاستخدامها، وسيتم إبلاغ الشخص الآخر إذا تمت إزالة الإشراف في أي وقت.



المتطلبات المسبقة للإشراف الأبوي على انستجرام المتطلبات المسبقة للإشراف الأبوي على انستجرام - يجب أن يكون لدى كلا الطرفين الإصدار المحدث من تطبيق انستجرام على أجهزتهما.

- يجب أن يكون لدى كل من المراهقين والآباء حساب على انستجرام أو أن ينشئوه.

- يتطلب الإشراف موافقة كل من المراهق ووالديه لاستخدام هذه الميزة.

- يجب أن يكون سن المراهق بين 13 و 17 عامًا.

- يمكن لأحد الوالدين فقط الإشراف على حساب المراهق.







إرسال الدعوات إرسال الدعوات 1. افتح تطبيق انستجرام على جهازك.

إعداد الإشراف على انستجراميجب قبول دعوة الوالدين قبل أن يبدأ الإشراف الأبوي على حساب انستجرام، ومع ذلك، يمكن لوالدي المراهق أو لأنفسهم تمديد هذه الدعوة، وإذا أرسل أحد المراهقين الدعوة ، فيجب عليهم بعد ذلك التحقق من أن الوالد الذي قبلها مخول بإدارة حسابه.

2. اضغط على صورة ملفك الشخصي في أسفل اليمين ، ثم انتقل إلى الإعدادات.

3. اضغط على خيار الإشراف.

4. ثم حدد خيار Family Center.

5. اضغط على زر إنشاء دعوة.

6. انقر فوق خيار إنشاء دعوة مرة أخرى بعد المراجعة الدقيقة للمعلومات المعروضة.

7. لإرسال الدعوة إلى ابنك المراهق، حدد التطبيق الذي تريد استخدامه أو أرسل له الرابط عبر تطبيق المراسلة المفضل لديه. يمكنك النقر فوق الرابط لنسخه إلى الحافظة الخاصة بك ثم لصقه في التطبيق المطلوب.



قبول الدعوات قبول الدعوات عندما يتلقى أي من الطرفين إشعار دعوة للإشراف، يمكنهم فقط قبول الدعوة بالنقر فوق الزر قبول، بناءً على من دعاك للإشراف ، لديك خيار قبوله أو رفضه، وإذا دعا أحد الوالدين ابنه المراهق، فسيبدأ الإشراف بمجرد قبول الدعوة.

ومن ناحية أخرى، إذا دعا أحد المراهقين والديه، فلن يبدأ الإشراف حتى يوافق الوالد ويؤكد المراهق أن الوالد المقبول هو الشخص المناسب لمراقبة حسابه، ويمكن للوالد عرض جميع البيانات المحفوظة على حساب المراهق على انستجرام بعد اكتمال إعداد الإشراف.

ويمكنهم التخطيط لفترات تقيد استخدام المراهقين لـ انستجرام خلال أيام وأوقات محددة، يمكنهم أيضًا مشاهدة نشاط انستجرام الخاص بهم، بما في ذلك من يتابعونهم ومن يتابعهم.