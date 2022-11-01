شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. كيفية تمكين وضع Lockdown Mode لزيادة الأمان على iPhone وiPad والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع إصدار iOS 16 و iPadOS 16 ، قدمت أبل وضع Lockdown ، مما يوفر للمستخدمين مستوى "أقصى" من الأمان، وهي ميزة اختيارية جديدة مصممة لحماية المستخدمين الذين قد يكونون عرضة لخطر الهجمات الإلكترونية عالية الاستهداف من الشركات الخاصة.

و بينما تستهدف الميزة العدد الصغير جدًا من المستخدمين الذين يمكن أن يكونوا أهدافًا للهجمات الإلكترونية، يمكن لأي مستخدم تمكينها على أجهزتهم لما تسميه أبل مستوى "شديد" من الأمان.

كيفية تمكين وضع القفل على iPhone و iPad يتم إيقاف تشغيل وضع القفل افتراضيًا على iPhone‌ و iPad‌ ، ولكن يمكنك تمكينه باتباع الخطوات التالية.

- قم بتشغيل تطبيق الإعدادات.

- قم بالتمرير لأسفل وانقر فوق الخصوصية والأمان.

- مرر إلى أسفل القائمة وضمن "الأمان"، انقر على "وضع القفل".

- اقرأ المعلومات التي تظهر على الشاشة، ثم انقر فوق تشغيل وضع التأمين.

- راجع قائمة الحماية، إذا كنت لا تزال سعيدًا بالمضي قدمًا، فانقر فوق تشغيل وضع التأمين.