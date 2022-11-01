شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية الإبلاغ عن الصور ومقاطع الفيديو المسيئة على واتس آب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق تطبيق المراسلة الفورية واتس آب ميزة "View Once" التي تشبه Snapchat لمنح المستخدمين مزيدًا من التحكم في خصوصيتهم، وبمجرد الفتح، تختفي هذه الصور ومقاطع الفيديو من الدردشة، حيث يتلقى المرسل رسالة "مفتوح" بعد مشاهدة الصورة أو مقطع الفيديو "عرض مرة واحدة".

وقد تكون هناك أوقات قد تتلقى فيها بعض الرسائل غير المرغوب فيها أو المسيئة تحت غطاء "View Once"، حيث يمكن أن تكون جهة اتصال واتس آب الخاصة بك أو مستخدم غير معروف، وقد تؤثر هذه الرسائل المسيئة على صحتك العقلية والعاطفية، ولمساعدتك في التعامل مع هذه الأنواع من المواقف ، يقدم لك واتس آب الإبلاغ عن العرض بمجرد الوسائط ببضع خطوات بسيطة، إليك كيف يمكنك القيام بذلك:

قم بالإبلاغ عن صورة أو مقطع فيديو "عرض مرة واحدة" على جهاز Android الخاص بك

1. انتقل إلى دردشة واتس آب التي تلقيت منها وسائط "العرض مرة واحدة".

2. افتح وسائط "العرض مرة واحدة".

3. اضغط على خيار القائمة ثلاثية النقاط (المزيد) المتاح في الزاوية اليمنى العليا من الشاشة.

4. حدد خيار الإبلاغ عن جهة اتصال أو الإبلاغ عن مستخدم غير معروف.

قم بالإبلاغ عن صورة أو مقطع فيديو "عرض مرة واحدة" على iPhone

1. توجه إلى دردشة واتس آب التي أرسلت لك وسائط "العرض مرة واحدة".

2. افتح الصورة أو مقطع الفيديو "عرض مرة واحدة".

3. اضغط على زر القائمة ثلاثية النقاط (المزيد) المتاح في الزاوية السفلية من الشاشة.

4. اضغط على الإبلاغ عن جهة اتصال أو خيار الإبلاغ عن مستخدم غير معروف.

بعد الإبلاغ عن المستخدم ، سيتلقى واتس آب الوسائط ويتخذ الإجراء المناسب ضد المستخدم أو قد يحظر حساب واتس آب الخاص بالمستخدم المبلغ عنه.