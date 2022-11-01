شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جاك دورسى مؤسس ورئيس تويتر السابق يستعد لمواجهة إيلون ماسك بهذا التطبيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما تولى الرئيس التنفيذي لشركة Tesla إيلون ماسك، منصب الرئيس التنفيذي لشركة تويتر ، أفادت التقارير أن المؤسس المشارك لموقع المدونات الصغيرة جاك دورسي يختبر تطبيقًا آخر للشبكة الاجتماعية للتنافس مع المنصة، ووفقا للتقارير، فقبل أسبوع من إنهاء Musk لصفقة الاستحواذ الخاصة به، أعلن الرئيس التنفيذي السابق Dorsey البالغ من العمر 45 عامًا أنه يبحث عن مختبري بيتا لتطبيق Bluesky الاجتماعي اللامركزي.

وجاء في تصريحاته "الخطوة التالية هي بدء اختبار البروتوكول، تطوير البروتوكول الموزع عملية صعبة، وتطلب التنسيق من العديد من الأطراف بمجرد نشر الشبكة، لذلك سنبدأ في إصدار تجريبي خاص لحل المشكلات"، وأضاف: "بينما نجري اختبارًا تجريبيًا ، سنستمر في تكرار مواصفات البروتوكول ومشاركة التفاصيل حول كيفية عمله، وعندما يصبح جاهزًا، سننتقل إلى الإصدار التجريبي المفتوح ، ونشارك رابطًا للاشتراك في قائمة انتظار الاختبار التجريبي".

وفي الأسبوع الماضي، نشر دورسي على تويتر أن Bluesky يعتزم أن يكون "منافسًا لأي شركة تحاول امتلاك الأساسيات الأساسية لوسائل التواصل الاجتماعي أو بيانات الأشخاص الذين يستخدمونها"، وفي عام 2019، أسس تويتر Bluesky كطريقة لتطوير مفهوم لامركزي مماثل للشركة.

وكتب دورسي في سؤال وجواب في ذلك الوقت أن "الهدف الأكبر والطويل الأجل هو بناء بروتوكول دائم ومفتوح للمحادثات العامة" ، وفقًا لتقارير People.