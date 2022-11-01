شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 9 مليارديرات فى مجال التكنولوجيا "خسروا" فى صافى ثرواتهم خلال هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فقد أغنى عشرة أشخاص في العالم مجتمعين ما يقرب من ربع تريليون دولار منذ عام حتى الآن، فيما يُصنف الرؤساء التنفيذيون للتكنولوجيا الذين يستثمرون في العملات المشفرة والميتافيرس على أنهم أكبر الخاسرين، وقد شهد هؤلاء المليارديرات انخفاضًا كبيرًا في صافي ثروتهم ، وفقًا لمؤشر بلومبرج للمليارديرات، وفيما يلي نعرض أبرزهم كما يلى:

1. مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لشركة Meta: خسر 87.3 مليار دولار بحسب وكالة بلومبرج خسر مارك زوكربيرج حوالي 87.3 مليار دولار، حيث أدى تراجع أرباح شركة ميتا إلى خسائر كبيرة لمالك الشركة مارك زوكربيرج.

2. Changpeng Zhao الرئيس التنفيذي لشركة Binance: خسر - 72.6 مليار دولار خسر تشانغبينغ زاو وهو رجل أعمال صيني كندي، وهو المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بينانس، أكبر بورصة عملات رقمية في العالم من حيث حجم التداول، وقد خسر 72.6 مليار دولار.

3. إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة Tesla: خسر - 66.4 مليار دولارأما إيلون ماسك المالك الجديد لتويتر، ومؤسس شركة سبيس إكس ورئيسها التنفيذي، والمصمم الأول فيها، والمؤسس المساعد لمصانع تيسلا موتورز ومديرها التنفيذي والمهندس المنتج فيها، فقد خسر 66.4 مليار دولار فقط.





4. جيف بيزوس مؤسس أمازون: خسر 65.7 مليار دولارتراجع الملياردير الأمريكي جيف بيزوس للمركز الثالث بقائمة أغنى 10 مليارديرات في العالم، بعد تسجيله خسائر كبيرة تجاوزت 65.7 مليار دولار هذا العام.





5. لاري بيدج ، أحد مؤسسي جوجل: خسر 39.2 مليار دولارفيما خسر لورَنس إدوَرد بايج ‏ رجل الأعمال الأميركي، والذى شارك في تأسيس محرك البحث وشركة جوجل‏ مع سيرجي برين، حوالي 39.2 مليار دولار هذا العام.





6. سيرجي برين ، أحد مؤسسي جوجل: خسر 38.1 مليار دولاركما خسر أيضا سيرجي براين رجل الأعمال ، والذى شارك في تأسيس محرك البحث وشركة جوجل‏ مع لاري بيج، حوالي 38.1 مليار دولار هذا العام.





7. بيل جيتس ، أحد مؤسسي شركة مايكروسوفت: خسر 27.3 مليار دولاريعد رجل الأعمال بيل جيتس ضمن القائمة فقدأسس عام 1975 شركة مايكروسوفت مع بول آلان وقد صنع ثروته بنفسه ويملك أكبر نصيب فردي من أسهمها المقدر بتسعة بالمئة من الأسهم المطروحة، وقد خسر حوالي 27.3 مليار دولار.





8.ما هواتينج الرئيس التنفيذي لشركة Tencent خسر 23 مليار دولارما هواتينج ، المعروف أيضًا باسم "بوني ما" ، هو رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الإنترنت الصينية Tencent Holdings Ltd، وقد خسر 23 مليار دولار.





9. ستيف بالمر الرئيس التنفيذي السابق لشركة مايكروسوفت: خسر 21.3 مليار دولاربينما خسر رجل الأعمال الأمريكي ستيف بالمر الذي شغل منصب رئيس تنفيذي مايكروسوفت منذ يناير 2000 حتى فبراير 2014، حوالي 21.3 مليار دولار.