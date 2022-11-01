شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: متى يحصل مستخدمو آيفون على تحديث iOS القادم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد تطلق شركة آبل نظام التشغيل iOS 16.2 في منتصف ديسمبر، كما زعم الصحفي مارك جورمان في أحدث نشرته الإخبارية Power On، حيث توقعت صحيفة بلومبرج أيضًا أن iPadOS 16.2 قد يشهد أيضًا طرحه جنبًا إلى جنب مع iOS 16.2.

ومن المهم ملاحظة أن الإصدار التجريبي الأول من iOS 16.2 و iPadOS 16.2 ظهر الأسبوع الماضي، وأنه لا يزال من الممكن أن تكون هناك تغييرات يمكن أن تجريها أبل وميزات يمكن أن تضيفها إلى تحديث iOS 16.2.

أما إحدى الميزات التي من المفترض أن يضيفها iOS 16.2 هي تكامل الأنشطة الحية لبعض الألعاب الرياضية لتطبيق التلفزيون على أيفون، وباستخدام هذه الميزة، سيتمكن المستخدمون من تتبع ألعابهم في الوقت الفعلي على شاشة القفل أو Dynamic Island لطرازات آيفون 14 Pro.

ومن المتوقع أيضًا أن يأتي خيار Sleep Widget الجديد إلى Lock Screen، وقد تجلب أبل ثلاثة خيارات من عناصر واجهة المستخدم: أحدها يوضح مقدار الوقت الذي يقضيه المستخدم في السرير، والآخر يحتوي على مخطط شريطي لنوعية النوم وخيار ثالث أكبر يعرض الوقت في السرير مع تمثيل مرئي.

وكان لدى جورمان أيضًا شيء يضيفه إلى خارطة الطريق المستقبلية لتحديثات أبل، فوفقًا له، قد تطلق Apple iOS 16.3 و iPadOS 16.3 و ‌macOS Ventura‌ 13.3 في شهري فبراير ومارس ليتزامن ذلك مع إصدارات Mac الجديدة.