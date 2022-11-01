شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جدل بشأن استخدام تقنية التعرف على الوجه بالمملكة المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فشل استخدام تقنية التعرف على الوجه (LFR) من قبل قوات الشرطة البريطانية " في تلبية الحد الأدنى من المعايير الأخلاقية والقانونية" ، وفقًا لدراسة من جامعة كامبريدج.

وبعد تحليل استخدام LFR من قبل شرطة العاصمة (ميتروبوليتان) وجنوب ويلز، خلص الباحثون إلى أنه يجب حظر استخدام التكنولوجيا في "جميع الأماكن العامة".

أزواج LFR التي تم التقاطها بواسطة الكاميرات الأمنية لصور قاعدة البيانات للعثور على التطابقات، استخدمت الصين والأنظمة غير الديمقراطية الأخرى هذه التكنولوجيا كجزء من أدوات المراقبة الحكومية.

وتختبر شرطة المملكة المتحدة استخدامها في مواقف متعددة لمحاربة الجريمة والإرهاب. في حالتين تم استخدام LFR من قبل MET وشرطة ساوث ويلز لفحص الحشود ومقارنة الوجوه بتلك الموجودة في "قائمة المراقبة" الجنائية، حسبما نقلت Engadget.

وفي حالة أخرى استخدم الضباط تطبيقات FRT للهواتف الذكية لفحص الحشود وتحديد "الأفراد المطلوبين في الوقت الفعلي" حسب الورقة.

وفي تلك الحالات وجد الفريق أن الشرطة "حجبت" المعلومات حول كيفية استخدامهم للبيانات والمعلومات حول التركيبة السكانية. وهذا بدوره جعل من الصعب تحديد ما إذا كانت الأدوات تروج للتنميط العرقي، مع إثارة أسئلة حول المساءلة.

وقال المؤلف الرئيسي إيفاني راضية ديكسيت "قوات الشرطة ليست بالضرورة مسؤولة أو مسؤولة عن الأضرار التي تسببها تقنية التعرف على الوجه".

زعمت The Met أن أحدث الخوارزميات قد حسنت دقة LRF ، مع تنبيهات خاطئة أقل من 0.08 %، وفقًا لصحيفة The Guardian. لقد تفاخروا بنسبة نجاح تصل إلى 70% حتى عام 2020، لكن خبيرًا من جامعة إسيكس عينته قوة الشرطة وجد أنها كانت في الواقع 19% فقط.

وقال: "إن قرار محكمة الاستئناف صراحة في عام 2020 أن استخدام شرطة جنوب ويلز لهذه التكنولوجيا كان "غير قانوني" يجعل من الصعب القول بضرورة استخدام هذه التكنولوجيا ''.

ومع ذلك قال متحف Met إن عمله مدعوم بالقانون. وقالت لصحيفة The Guardian: "يتم تنظيم LFR من خلال عدد من مصادر القانون.

تتحد مصادر القانون هذه لتوفير هيكل قانوني متعدد المستويات لاستخدام وتنظيم والإشراف على استخدام LFR من قبل هيئات إنفاذ القانون". لم يتدخل البرلمان البريطاني بعد، على الرغم من أنه أنشأ تشريعات حول الخصوصية على الإنترنت.