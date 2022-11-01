شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جيمس ويب يلتقط تصادمًا مذهلاً لزوج من المجرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُظهر صورة تم إصدارها مؤخرًا من تلسكوب جيمس ويب الفضائي المجرتين المذهلتين IC 1623 A وB ، الواقعتين على بعد 270 مليون سنة ضوئية، وهما في طور الاندماج.

عندما تتصادم المجرتان معًا، تتقاطعان وتغذيان مستويات عالية من تكوين النجوم، مما يخلق منطقة تعرف باسم منطقة انفجار النجوم.

التقط جيمس ويب الصورة باستخدام ثلاثة من أدواتها وهم MIRI وNIRSpec و NIRCam.

نظرت كل أداة في جزء مختلف من الأشعة تحت الحمراء لرؤية الميزات المختلفة للمجرة المندمجة حسبما نقلت Digitartlends.

قال علماء ويب: "نظام المجرة المتفاعل هذا ساطع بشكل خاص عند أطوال موجات الأشعة تحت الحمراء، مما يجعله أرضية إثبات مثالية لقدرة ويب على دراسة المجرات المضيئة".

يحدث التكوين السريع للنجوم عندما تسحب قوى المد والجزر من جاذبية المجرتين سحبًا من الغبار والغاز، مما يحفز ولادة نجوم جديدة.

يُعتقد أيضًا أنه مع اندماج المجرتين، قد يشكلان ثقبًا أسود جديدًا فائق الكتلة.