شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صورة لتلسكوب هابل تثير التساؤلات بشأن المادة المظلمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع اقتراب عيد الهالوين يحتفل فريق تلسكوب هابل الفضائي بإصدار صورة جديدة من هابل تُظهر خيوط العنكبوت المظلمة لعنقود المجرات Abell 611.

ويقع هذا المنظر على بُعد 3.2 مليار سنة ضوئية بشكل مذهل، ويُظهر مئات المجرات المرتبطة ببعضها البعض بواسطة الجاذبية في هيكل واحد هائل.

وتم التقاط الصورة باستخدام أدوات Hubble's Advanced Camera for Surveys و Wide Field Camera 3 ، وتجمع بين كل من الضوء المرئي ورصد الأشعة تحت الحمراء.

هذه المجموعة بالذات هي هدف مفضل لعلماء الفلك في بحثهم لفهم مادة مخيفة: المادة المظلمة حسبما نقلت Digitartlends.

ويثير الأمر التساؤلات في علم الكونيات فينا يتعلق بلماذا لا تتطاير الهياكل الكبيرة مثل أبيل 611، حيث لا يبدو أنها تحتوي على كتلة كافية لتماسكها مع الجاذبية.

التفسير الرئيسي هو أنها تحتوي على كتلة أكبر بكثير مما يمكننا رؤيته، ويشار إلى هذه الكتلة الافتراضية غير المرئية بالمادة المظلمة.