شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مارك زوكربيرج VS إيلون ماسك.. من يسيطر الآن على عالم السوشيال ميديا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المعروف أن شبكة فيس بوك هي المسيطر الأكبر على عالم السوشيال ميديا، وهو ما منح بدوره مارك زوكربيرج دورا مماثلا، لكن مع الخطوات الأخيرة التى قام بها إيلون ماسك واستحواذه على ثاني أكبر واهم منصة تواصل إجتماعي في العالم - تويتر- فهذا يضعه في منافسة قوية مع زوكربيرج.

لكن بالنظر إلى بعض الأرقام البسيطة، نجد أن إيلون ماسك يمتلك شعبية أكبر بكثير على تويتر مقارنة بشعبية مارك زوكربيرج على فيس بوك، وفيما يلى نعرض مجموعة من الحقائق عنهما كما يلي:





- إيلون ماسك

مالك تويتر .

تاريخ الميلاد: 28 يونيو 1971 (العمر 51 سنة).

انشئ حسابه على تويتر 2009.

صافي الثروة: 223.8 مليار دولار.

المؤسسات التي تم إنشاؤها: سبيس إكس، نيورالينك، ذا بورنج كمباني، زيب 2، إكس دوت كوم، أوبن أيه آي، Musk Foundation

عدد متابعين ماسك على تويتر 112 مليون فلوزر

يمتلك تويتر حوالي 353 مليون مستخدم نشط.

مارك زوكربيرج

مالك فيس بوك .

تاريخ الميلاد: 14 مايو 1984 (العمر 38 سنة).

صافي الثروة: 36.4 مليار USD (2022) .

الخدمات التى يمتلكها : ميتا وضمنها : فيس بوك- ماسنجر- واتس آب - انستجرام - أوكليس".

عدد المتابعين: 119 مليون فلورز.

عدد مستخدمي فيس بوك حوالي 2.934 مليار مستخدم.